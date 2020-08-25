Karadeniz'de, tarihi ve talihi değiştirecek çapta doğalgaz rezervi... ÜstelikGiresun, Rize, Trabzon...Bölgede sel felaketi artık kader olmamalı.Karadeniz'e özgü,tam zamanı.Öylesine ilginç günlerden geçiyoruz ki asırlık olaylar dizisi gelip bir iki yıla sıkışıyor. 1071'de Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren Alparslan'dan bu yana bizlerin mücadelesi öz vatanını savunmak, İslam'ın ve insanlığın bayraktarlığını yapmak olmadı mı?İşte bu nedenle 949 yıl sonra bugün...Cumhurbaşkanı'ın önce Ahlat'tan,ardından Malazgirt'ten ve30 Ağustos'ta Ankara'danvereceği mesajların ortakpaydasıtemeli üzerinekurulacak.

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Geride bıraktığımız haftanın heyecanlı gündemi içinde dikkatlerden kaçmaması gereken bir toplantı vardı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşenSon yerel seçimler, belediyelerinsanılandan da yüksek olduğunu teyit etti... Öyle ki Cumhurbaşkanını devirmek (!) isteyen ve bunun için Türkiye'deki muhalefet üzerinden plan yaptığını ifşa eden ABD başkan adayıbile İstanbul seçimlerini emsal aldığını söyleyebilecek hadsizlikte konuşabiliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme süreçlerinde ezber bozan tercihlerde bulunmuştu.Onlardan biri de eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanıidi. Düzce Belediye Başkanı Özlü, Erdoğan'ı yanıltmadı ve borçlu bir belediyenin nasıl dönüştürülebileceğini gösteren örnek işlere imza attı.Yöredeki ticari ve siyasi gücüyle kendini dokunulmaz zannedenlereoldu! Yıllar sonra ilk kez gelirleri giderlerinden fazla, borçlarını ödeyebilen bir belediye ortaya çıkardı. Benim özellikle işaret etmek istediğim husus ise halkla iç içe belediyecilik adına çarpıcı bir örnek:Düzce Belediyesi toplu taşımada 2019'u 10 milyon lira zararla kapatıyor.Özlü, işin uzmanlarıyla çalışarakyapıyor.Sonra yeni otobüs alımınıkampanyasıyla vatandaşa ihale ediyor.Her bir otobüs için aylık 20 bin TL ciroyu garanti olarak sunuyor.Bu orijinal modelde 114 vatandaş otobüs sahibi ve Düzce Ulaşım AŞ'nin alt yüklenicisi oluyor. Yani belediyeye hizmet satıyor.Otobüsler kendilerinin olduğu için onlara gözü gibi bakmakla kalmıyor, hizmet verirken ekmeğine sahip çıkmayı da öncelikle gözetiyor...Merak edenler Düzce'de geliştirilen çözümleri, katı atık tesisinden kombinaya, sanayi sitesinden millet bahçesine kadar değişik türevlerini Başkan Özlü'den -telif ödemeksizin- öğrenebilir!