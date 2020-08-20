Jeopolitik sahada öylesine baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor ki...Ülkeler hamle üstüne hamle yapıyor.Ve dünyanın binbir çıkarı gelip Türkiye'nin yakın coğrafyasında düğümleniyor.Hatta...Bir asır öncesinden kalan hesaplar bile yeniden görülüyor.Cumhurbaşkanı'ındediği, sadece hak ve hukuk mücadelesi değil,olarak da tanımladığıda olup bitenler.Daha üç gün önce...Dışişleri Bakanı'nun, DominikCumhuriyeti'nde görüştüğü ABD'limevkidaşı'ya açtığıAkdeniz haritaları... Pompeo'nun,çağrısı...

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1970'li yılların Türkiyesi, hak ve menfaatleri için balıkçı teknesinden hallice olan'yı Ege'ye çıkarırdı.İmkan ve kabiliyetler sınırlı idi. Sadece bayrak dalgalandırılır, dönülürdü.Akdeniz'e, Karadeniz'e kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerini çıkarıyor. Derin denizde hidrokarbon araması yapabiliyor.Yani...Sadece donanması ile Ege'de, Akdeniz'de görünmüyor. Eskisinden farklı olarak sivil, ticari gemilerinin faaliyetlerine koruma görevi yerine getiriyor.mesajı verebiliyor. Bunun içindir ki Ankara'yı provoke eden ülkeler,diyemiyor. Dese bile umduğu kadar taraftar bulamıyor.

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NATO ülkesi Türkiye, NATO müttefiklerinden kaynaklanan ve milli bekasına yönelen problemlerle uğraşmanın çelişkisini de yaşıyor.Türkiye'nin, ulusal güvenliği için tedarik ettiği alternatif kabiliyetleri belli ölçüde hareketlendirmeyi gündemine alması gerekiyor.Örneğin, ilk etapta sembolikmesajı ile başkentin çevresinde devreyealınması neden düşünülmesin ki? Ayaş ve Elmadağ'da seçilen noktalara bakılınca bunun mümkün olduğu da görülüyor!