ugün, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı'ınkonuşmasını dinleyeceğiz.AK Parti'nin siyasi yolculuğundayaşandı.Aradan geçen zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair özgün yorumlamayı gerekli kılıyor.Neden?Ülkeye, siyasete veya partiye ilişkin herhangi bir konuda,biçiminde tespit ve temennilere sıkça rastlanıyor da ondan. Bir başka ifade ile o kadar çok Cumhurbaşkanı tasviri ve tasavvuru üretiliyor ki şaşmamak elde değil.Kanımca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili gözlem ve değerlendirme yapılırken şuve yansımalarını ele almak gerek...Türkiye'de ekonomik refahın ve siyasi istikrarın zirve noktasını takiben patlak veren Gezi olayları... Hedef kitleleri tahrik ederek sokak hadiseleri üzerinden iktidarı değiştirme girişimleri... Erdoğan için geliştirilensöylemi...Gezi'nin iç ve dış dinamikleri kadar, AK Parti'deki çalışma arkadaşlarının sergilediği duruşun da Erdoğan üzerinde izler bıraktığını kabul etmek zorundayız. Ve tabii o günden sonra Cumhurbaşkanınınde unutmamalıyız.Yolsuzluk kılıfı giydirilmiş,doneleri üretilmiş, zaman ayarlı bu planında Erdoğan'ı tasfiye amacını güttüğü çokaçıktı. 17 Aralık hamlesi kabineye dönüktüve Erdoğan, hükümetini devirmeye çalışanbir dizi girişimi hep akamete uğratmayıbaşarmıştı. Ama. Söz konusuoperasyon karşısında kimin ne tarz tavırtakındığı da Erdoğan açısından unutulmazgöstergeler oluşturdu.Cumhurbaşkanına,dedirten o karanlıkgece ve sonrası... Yoruma açık olamayacakkadar net ve keskin bu ifadenin beraberindegetirdiğiYani, pandemi şartları gereği yüksek düzeyli önlemler nedeniyle Cumhurbaşkanının Huber Köşkü'nde ikamet ettiği,geçtiğini düşündüğümüz dönem.

***

Bütün bu yaşanmışlıklarla şekillenen Cumhurbaşkanındakigelince...Dışarıdan bakan bir göz olarak şöyle bir sıralama var bence:, tartışmasız biçimde Allah'a olan güveni ve kadere imanı yer alıyor., milletine duyduğu sonsuz güveni vurguluyor...özgüvenini de iliklerine kadar hissediyor ve hissettiriyor.Ailesine, ilham aldığı kanaat önderlerine ve çok yakın dostlarına güvenini gösteriyor...Sıralamanın bundan sonrasını isebelirliyor.Kanaatim o ki listenin devamını bir manadadolduruyor. Başka bir anlatımla... En çok güvenilen kişi ve kurumların ardından listenin bazı sıraları boş tutuluyor ve ondan sonraki sıralara, şartlara göre farklı isimler oturuyor.Cumhurbaşkanı, dün olduğu gibi bugün de muhataplarını açık yüreklilikle ve not alarak dinliyor.Dünden farklı olarak Cumhurbaşkanının zihnindedaha geniş yer tutuyor.yoğrulmuş yapısıyla, birilerinin sandığı gibidevlet adamı portresi oluşturmuyor. Evet, istişare ediyor. Ama aklı ve deneyimi, akıl satanlara ağır basıyor.Cumhurbaşkanını bildiğimiz doğallığı içinde okumak, her açıdan doğru sonuca götürüyor!