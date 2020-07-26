'nin, Kovid19 maskesi ile örttüğü 37. Olağan Kurultayı, paket program olarak hazırlanmış, adrese teslim, tek adam toplantısı idi.Genel Başkan, standartgrup konuşmasını aşanbir performans sergilemedi. Cumhuriyet'in, ikinci yüz yılına hazırlanma iddiası adına,misali 13 maddelik malum reçetesini tekrar etti.Yalnız, bumeselesi önemliydi.diyenKemal bey, Millet İttifakı'nın yanı sırayeni dostlarınıda ima etti. İşte o sola sağa selam çakma anında bir gafa da imza attı. Zira...diyerek müstakbel ortağı'ı,ifadesiyle muhtemel paydaşı'nu hedef aldığının ne kadar farkında idi bilinmez!Konuşmasından bir ara, cezaevindekive tanımsız kalan Kürt sorunu vurgusuna da yer vererek, resmi siyasi nikah kıyamadığı HDP'nin gönlünü almayı denedi!

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söylemi ile bezenen konuşması,vaadini baştandeğersiz kıldı.Cumhurbaşkanıve AK Parti ile siyasi rekabette bocalayangörüntüsü bir yana 2023'teCumhurbaşkanı adayı olacağını bileaçıklayamadı. Sadece, 2019 İstanbulSeçimi'nden aldığı motivasyonla,dediği,belbağlayarak, iktidar hedeflediğinisöyleyebildi!Lozan dedi de Ayasofya'nın, bağımsız Türkiye için anlamına bir cümle dahi değinemedi!Hükümet eleştirisine bolca zaman ayırırken,dediği sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştiriyordu!CHP Kurultayı'na, tümüyle belediye başkanlarının ağırlığı damgasını vurdu. Salonun düzeninden delege markajına, parti meclisi kulisinden medya manipülasyonuna kadar!Nitekim, İstanbul Belediye Başkanı'nun şu beyanı çok şeyi özetliyordu:Bir kitap dağıtıldı dün...495 sayfa, 35 TL.201. sayfasında, adalet yürüyüşü adı altında organize edilen faaliyete atfenyazıyordu. Maalesef, şu soru Kurultay'da cevap bulamadı: