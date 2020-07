Cumhurbaşkanı'ın, dün gerçekleştirdiğiüç ana eksende yorumlamak mümkün.şu vurgular dikkat çekici idi:Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemi, 200 yılı bulan demokrasiarayışlarımızda, doğrudan milletimiziniradesiyle hayata geçirilentek yönetim reformudur.(2013'te Gezi Olaylarıile başlayan, 17-25 Aralıkemniyet ve yargı darbesiile devam edensüreci milat kabulederek) Türk milletive TürkiyeCumhuriyetiDevleti, son 7yıldır tarihi birdönemdengeçmektedir.Bu dönemin içinde her türlü oyun, ihanet, acı da vardır, her türlü mücadele, kahramanlık ve zafer de vardır.(MHP Genel Başkanı'ye ve MHP'lilere teşekkür ederek) Cumhur İttifakı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulmuştur.Ayasofya Camii'nin açılışını sağlayan iradeyi, Türkiye'nin etki alanındaki coğrafyalara adaleti, huzuru, refahı götüren ilkeselliğini ve ülke olarak kendi hakkını da söke söke alma kararlılığını yine bu başlıkta okumak da faydalı.merkeze alan mesajlarında ise şu çarpıcıcümleler ön plana çıktı:(Doğu Akdeniz, Libya, küresel pandemiyekarşı milli önlem örneklerinden hareketle) Türkiye,yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlerekarşı daha etkin, daha hızlı refleksler verebilmeimkanına kavuştu. Bu yönetim sistemi, gerekduyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesinisağlayan dinamik bir sistemdir.gibi birinatlaşmaya girmiyoruz. Her değişim gibi bununda oturması vakit alacaktır. Daha iyisini bulduğumuzdaher türlü değişime gönlümüz de siyasetimizde açıktır.* Kabinede ve üst düzey bürokraside yeni isimlere yer vermekten çekinmedik. Bundan sonra da reform, icraat, değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz!Hayatı, eser siyasetiyle milletten aldığı güçleyine millete hizmet yolunda geçen Erdoğan'ınkonuşmasının en coşkulu bölümüydü.Türkiye'yi, 2023 hedeflerine ulaştıranakadar yılmadan çalışma sözü verdi. Başarıyı,mal etti.Ve bence en çarpıcı ifadesi hem siyasethem de devlet zeminindeki farklı hesaplaracevap niteliğindeydi: