Türkiye'nin yakın tarihi yazılırken, kuşkusuz önemli başlıklardan biriiçin açılacak! Bilhassa TSK'nın görev alanı ile Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı özel olarak ele alınacak.Bugün giderek kanıksanan tablonun kolay oluşmadığını hatırlamak, demokrasiye bağlı herkesin asli sorumluluğu.Örneğin YAŞ toplantılarında-o dönem- başkanlık yapan başbakanlar,genelkurmay başkanıile yan yana oturur, seçilmiş-atanmışdengesi gözetilmezdi. Oturmadüzeninde olması gereken değişiklik,2011 yılı Ağustos Şurası'nda gerçekleşti.Başbakanlık koltuğunda oturan, ilk kez Şura masasında oturumu asliyönetir konuma geldi ve önemli bir eşik aşıldı.Temmuz 2013'te ise bir başka adım atıldı.Darbelere zemin hazırladığı düşünülen TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi yeniden yazıldı.Silahlı kuvvetlerin,yapısal değişime uğradıvetemelineoturtuldu.Kayda değer gelişmeler, 15 Temmuz haindarbe girişiminden sonra gündeme geldi. 2016yazında YAŞ, Genelkurmay Karargahı dışınaçıktı. Darbe travması ve olağanüstü şartlar gereğişura, temmuz ve ağustosta iki kez toplandıve toplantıya Çankaya Köşkü ev sahipliği yaptı.2017 yılında da şura yine Çankaya'da idi.2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğal gereği olarak YAŞ toplantıları Külliye'ye taşındı.Ve nihayet... 15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YAŞ'ın yapısı ve işleyiş esasları değişime uğradı. YAŞ üyeleriolarak belirlendi. Cumhurbaşkanının, gerekli gördüğü hallerde YAŞ'a başkanlık edeceği, katılmadığı durumlarda ise YAŞ toplantısının, görevlendireceği cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında neticeleneceği ve onay için Cumhurbaşkanına sunulacağı hükme bağlandı.

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Kuşkusuz TSK'ya dair düzenlemeler çok daha detaylı. Ancak, yeni bir şuranın hazırlık çalışmasının başladığı bugünlerde şu hususları kayda geçirmekte fayda var:15 Temmuz hafızasının silinmesine asla izin verilmemeli,TSK'ya yönelik reformlar geriye döndürülmemeli,TSK'da, NATO-Avrasya ekseni ayrışmasına ve bilek güreşine fırsat tanınmadanuygun çizgi korunmalı,İster sosyal ilişki sınırlarında kalsın, isterse ideolojik yakınlıktan kaynaklansın, TSK bünyesindeki komutanları, ajandası yüklü sivil unsurların etkileme girişimlerine anında müdahale edilmeli,Suriye sahası başta olmak üzere, Türkiye'nin çıkarlarına karşı duran -Amerikalılar da dahil- her türlü tarafa kafa tutabilen komutanlar korunmalı, rol model kimliğini sürdürmeleri sağlanmalı...TSK, bünyesel ve zihni arınmadan geçerken TSK'ya dair seçimlerde, ordumuzun geleceği, milletimizin istiklali, demokratik çağdaş yönetimin gerekleri hep göz önünde tutulmalı. Bu noktada en önemli teminatın, Cumhurbaşkanının önüne gelen dosyalardakiolduğu da unutulmamalı!