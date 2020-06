Siyasi ve ekonomik istikrar, kamu düzeni ve sınır güvenliği, milli birlik ve beraberlik...

İç ve dış kaynaklı her türlü sınamada Türkiye'nin varoluşunu sağlayan ana unsurlar bunlar... Hepsinin aynı anda ve uyum içinde sürdürebilir olması ise ezber bozan sonuçların gerisindeki gerçek güç...

Her kurumda, her konumda ve her şart altında özveri ile görevini yerine getiren isimsiz kahramanlar ise bu toprakların genetiğinin geleceğe bıraktığı teminatlar.

Pandemi ile mücadeleyi terörle mücadele ile eş zamanlı olarak devam ettiren, ekonomik güvenliği de kamu güvenliği ile at başı götürebilen yönetim performansını sürekli akılda tutmalıyız.

Örneğin,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, önceki gece yarısı, onlarca hava aracı ile 58 dakikada icra ettiği Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekat!

Tek tek hedeflerin belirlenmesi, teyit edilmesi, fare deliği kadar açıklığı bulunan mağara ve sığınakların görüntülü analizi, lazerle işaretlenmesi, teknik istihbaratın, alan-adam istihbaratı ile bütünleştirilmesi...

Dar bir hava koridoruna F16'ların girip çıkması, İHA'larla sahanın sürekli taranması, Hava İhbar Kontrol uçakları ile anlık istihbarat paylaşılması, tanker uçaklarla havada ikmal yapılması...

Terör örgütünün inlerinin vurulması, 78 hedefin imhası sırasında ve sonrasında örgüt mensuplarının sivilleri canlı kalkan olarak ileri sürmesi, tek bir masumun burnu kanamasın diye teröristlerin kamufle olduğu noktaların vurulmasından vazgeçilmesi...

Yerli mühimmat, yerli gece görüş ve atış-kontrol sistemleri ile koordine hareket kabiliyeti sergilenmesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde pilot kadrosu yara alan Türk Hava Kuvvetleri'nin de namuslu vatan evlatlarının fedakarlığı sayesinde dosta güven, düşmana korku salan başarıya erişmesi!

***



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin; anayasa ve yasalar çerçevesinde, Başkomutan Cumhurbaşkanı'nın direktifleri doğrultusunda çalışması; hukuka bağlı, göreviyle sınırlı, şeffaf ve hesap verebilir konuma taşınması bu ülkenin en büyük sigortasıdır. Bu noktadan asla taviz verilmemeli, sivil-asker ilişkilerini tahkim eden reform çabaları kesintiye uğramamalı ve asker dış etkilerden arındırılarak kendi özgün alanına odaklanmalıdır. Hali hazırdaki sürecin bu ana eksen üzerinde olması da umut vericidir.

İşte bu sayededir ki TSK önceki sabaha karşı Kandil'deki terör baronlarının başına çökebilmiş ve Kandil'de sıkışan teröristlerin Sincar bölgesinde yuvalanmasının önüne geçme kararlılığını gösterebilmiştir. Bir saat dolmadan 78 hedefi imha eden F16'lar, İHA'ların son anda belirlediği 3 hareketli hedefi de vurarak görevini başarı ile tamamlamıştır. Irak'ın kuzeyinden de kaynaklanan terör belasını 35 yıldır defetmeye çalışan Türkiye'nin bugünkü farkı; halk desteğine sahip güçlü liderliği, milli karakteri pekişen ordusu, bu orduyu destekleyen yerli savunma sanayi, milletine ve vatanına bağlı, yasalara yaslanan tertemiz askerleridir.