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OKAN MÜDERRİSOĞLU
Şimdi gündem, ‘genç istihdamı!’

Şimdi gündem, ‘genç istihdamı!’

02.06.2020, Salı
Kovid-19 salgını ile mücadelenin sağlık, ekonomi, kamu düzeni ve eğitim ayağını eş zamanlı yöneten Türkiye, pek çok açıdan pozitif yönde ayrışmayı da başardı.
İlk şok dalgasının atlatılmasından sonra şimdi özellikli süreç başlıyor. Yeni normali, halk arasındaki bir benzetmeden esinlenerek yorumlayacak olursak...
"Türk gibi başla, İngiliz gibi devam et, Alman gibi sonuçlandır!"
Tehdit anlarında hızlı refleks gösteren halkımız, normalleşme sinyalleri aldığında rehavet ile cesaret arasındaki bir noktada gidip gelebiliyor. Ve her iki durum da nihai toplumsal maliyeti artırıyor. Yani, ilk günkü ciddiyet, kararlılık ve fedakârlıkla yol almak büyük önem taşıyor. Zira pandemi günlerinden siyasi ve ekonomik kriz türemesi için yanıp tutuşan, iflah ve ıslah olmaz bir grup içeride ve dışarıda pusudaki bekleyişini sürdürüyor...

***

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın dönemi boyunca dezenformasyona karşı doğru enformasyonun gücünü kullandı. Sağlık altyapısına yapılan yatırımların da sayesinde geniş kitlelere güven telkin etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şahsını hedef alan yıpratma kampanyalarına kapılmadan doğru bildiklerini yapmayı sürdürdü. İşte bu sayede;
- Salgından ekonomik anlamda en olumsuz etkilenen kesimlere karşılıksız maddi destek sağlandı,
- Ekonomik katma değer oluşturan firmaların ve esnafın nakit sıkışıklığı giderildi,
- İstihdamı ve hane halkı gelirini korumak için büyük emek verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina tedbirlerini uygulamanın yanı sıra terörle mücadele gündemini hep dinamik tutmaya çalıştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek, öğrencilerin ve bilhassa velilerin içini rahatlatacak çözümleri sundu.

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Kuşkusuz, mart-mayıs ayları arasındaki kritik günlerin ayrı ayrı siyasi ve bürokratik kahramanları, sağlık çalışanından sade vatandaşa uzanan yelpazede gurur abideleri var. Hepsini şükranla yad ederek hayatın -kontrollü de olsa- normalleşmeye başladığı şartlarda, "gençlerin ve genç işsizliği meselesinin" özel olarak ele alınmasının hayati derecede önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Halihazırdaki evrede, temel tüketim ihtiyaçlarının karşılanması ile çarkların dönmesi için açılan kredi paketleri yerinde ve gerekli. Evet, işletmelerin üretime dönmesi, iş yerlerinin açılması ciddi bir adım. Fakat beyaz yakalılardan başlanarak işletmelerin istihdama dönük farklı tedbirleri düşündüğü hesaba katılırsa, hane halkları da muhalif odaklarca kolaylıkla manipüle edilebilir. Gençlerin beklentilerinin yönetimi, umutlarının canlı tutulması, aynı zamanda ailelerin korunması, olası siyasi mühendislik faaliyetlerinin de bertaraf edilmesi anlamına geliyor.
Bakan Albayrak'ın 1 milyon genç yazılımcı projesi ile başlayan hamlenin, gençleri devlet kapısında iş arayışı yerine kendi işini kuracağı, arkadaşları ile yeniliklere yelken açacağı dünyalara kavuşturması gerçek çözüme işaret ediyor.
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