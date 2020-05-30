30 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu Erdoğan-Bahçeli- Albayrak... Siyasi safların mesafesi!
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Erdoğan-Bahçeli- Albayrak... Siyasi safların mesafesi!

Erdoğan-Bahçeli- Albayrak... Siyasi safların mesafesi!

30.05.2020, Cumartesi
Türkiye'nin yakın tarihindeki krizli günlerin siyasi hafıza kaydının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de özel bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Devlet Bey'in bu birikimi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki anlamlı törenden dönüş yolunda değindiği konulardan da anlaşılıyor. Süreç okuma, hatta sosyo-politik gelişmelere demokratik yön verme kabiliyeti Sn Bahçeli'nin müteyakkız yapısından da ilham alıyor. Düne ait kurguları, aktörlerini, yöntemlerini ve bunların nasıl bertaraf edileceğini iyi bilmesi ile Bahçeli, bugüne dair net mesajlar da verebiliyor.
Örneğin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı sistematik olarak yıpratmayı hedefleyen, aile değerlerini hiçe sayarak günlük siyasete karıştırmaya çalışan CHP Sözcüsü Faik Öztrak için Devlet Bey'in, "Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde DPT bana bağlı idi. Kendisini müsteşar yardımcılığından aldım" demesini bir kenara not etmek gerek. Öztrak'ın, daha sonra Kemal Derviş'in siyasi ve bürokratik mekanizmalarının içinde yer alması ise Devlet Bey'in bir tercihi olmayıp ancak koalisyon şartlarının yarattığı mecburiyetle açıklanabilir bir durum!

***

Bakan Albayrak'ın dış merkezli finansal istikrarsızlık oyunlarını engellemeye çalışması noktasında da Devlet Bahçeli'nin güncel yorumları oldukça önemli. Sn Bahçeli'nin, önceki günkü deniz yolculuğu sırasında söylediği, "Yabancı bankalar bizim dönemimizde de operasyonel işlere kalkıştılar. Bunlara karşı kararlı olunmalı" tespitini de yabana atmamak lazım.
CHP'nin yanı sıra Deva Partisi adına Ali Babacan'dan yönelen salvolara, Gelecek Partisi adına Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalara gelince...
Devlet Bey'in, AK Parti'den kopan her iki ismin ne tür bir ittifakta konuşlanacağını yakından izlediği ve analiz ettiği sonucuna varabiliriz. Sn Bahçeli'nin, Gelecek ve Deva Partisi'nin de içine çekildiği ittifakın sokağı hareketlendirme seçeneğini de gündemde tuttuğuna dair kaygısı üzerinde ciddiyetle durmak gerek.
Tam da bu noktadan hareketle MHP liderinin, eski sisteme dönme arzusunda olan partilerin kuracağı bloğa karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tahkim etme kararlılığını sergilemesi de hususi mana kazanıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, -Bahçeli'ye hitaben- "Önümüzde üç yıl var. Reformları konuşur, zaman içinde birlikte yaparız" mealinde görüş paylaşmasını da Cumhur İttifakı'nın orta vadeli bakış açısı ve işbirliği anlayışı kapsamında değerlendirebiliriz.
Belli ki...
Siyasette bloklar arası mesafenin açıldığı, ittifak saflarının sıkılaştığı günler bizi bekliyor.
Bir yanda...
Derde "deva" olma iddiasındaki aktörlerin, ilkesel bazda bir araya gelemeyeceği siyasi oluşumların aparatına dönüşmesi ihtimali,
Diğer yanda...
Geçmişi ile hesaplaşmaktan "geleceğe" ilişkin söyledikleri anlaşılamayan isimlerin uçlara savrulma hali...
Ve nihayetinde...
Küresel belirsizlik ortamında, liderliğin karar alma ve sonuçlandırma yetkinliğinin pratik karşılığı!
Hepsinin, milletin feraset ve basireti ile tartılacağına kuşku yok!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Toplumsal hafıza kaybına oynayanlar! 28.05.2020 Perşembe
Virüs 2 gramlık, peki ya insanlık? 26.05.2020 Salı
Türkiye’nin yatırım öyküsünde Erdoğan farkı... 23.05.2020 Cumartesi
Sosyal medya... ‘Zehirli diller, yeni normaller!’ 21.05.2020 Perşembe
Atatürk tekelciliğinde saklanan çelişkiler... 19.05.2020 Salı
Asırların hayali gerçek oldu 17.05.2020 Pazar
CHP’den taktik hamleler... Ve IMF severler... 16.05.2020 Cumartesi
Enfekte zihinler! 14.05.2020 Perşembe
Albayrak... Yabancılar... Tuzaklar! 12.05.2020 Salı
Kertenkelenin kuyruğu... Ve kuyruk acısı olanlar... 09.05.2020 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA