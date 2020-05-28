Dün, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış törenini izlerken, toplumsal ve siyasal hafızanın önemini bir kez daha ve altını çizerek not ettik.Cumhurbaşkanı'ın darbeler tarihini ve darbe dinamiklerini yeni nesillere anlatması, eskileri ise muhasebe yapmaya davet etmesi ne kadar anlamlı ise bugünlerde siyasi sahneyi yeniden düzenlemek için harekete geçen aktörlerin, yaşanmışlıkları göz ardı eden hafıza silme mesajları da o kadar ibretlik!Toplumsal hafızanın zayıflığına veya genç kuşakların temiz hafızasına oynayan siyasi kimliklerin dünün olumlu yanlarını kendilerine mal ediptutumlarını da ileride daha çok konuşacağız.Bu ülkede 17-25Aralık'ta siyasete sinsi müdahale girişimi olmamış, kalkışmaya evrilen Gezi olayları yaşanmamış, Suriye iç savaşı Türkiye'yi olumsuz etkilememiş, memleketin bir yöresinde hendekler kazılıp kanlı bölücülük yapılmamış, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsünde bulunulmamış gibi tutum takınmak mümkün müdür?Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasının şah damarına uzanan AB ve ABD patentli iş ve işlemler icra edilmemiş gibi pozisyon almak, acı ve bedel ödenen günleri unutturmak söz konusu olabilir mi?Eleştirilen pek çok husus,Erdoğan ve ekibini siyasi, ekonomik,toplumsal ve hukuki ajandanın sorunlu tarafındagösterip hasılanın çöpsüz üzüm kısımlarınıyeni siyaset adına hasat etmek milletinvicdanında karşılık bulur mu?

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Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin 18 yıllık mücadelesini,ilan etmesini klasik siyasi saha çalışmasından ibaret görmek yanıltıcı olur.Sosyal medyanın manipülatif alanını sonuna kadar kullanan, hatta istismar eden, bu alanda kuralsızlığı kural haline getiren, sıkışınca özgürlük çığlıkları atanların vardığı nokta, trolleşen gölge isimlerin toplumu geren seviyesiz paylaşımları ancak ve ancak güçlü halkla ilişkiler çalışması ile aşılabilir.başaran yada esas gündem haline getirebilme kabiliyetisergileyen çevrelerin artık hafife alınması sözkonusu olamaz. Evet, mesaja mesajla karşılıkverilebilir. Ama yetmez! Aynı zamanda, milletiniçinde olmak, dinlemek, anlatmak dagerekir. Bu temaslarda düne dair emek veçabaların, bunların sonuçlarının izahı kadar,geleceğe dair tasavvurların paylaşımı da eşitağırlık kazanmalıdır.demenin ahlaki üstünlüğünüoluşturduktan sonra dünya düzeni bir kezdaha inşa edilirken Türkiye'nin hedeflerini,imkân ve kabiliyetlerini açıklamak, bilhassagenç kuşaklara heyecan aşılamak daha fazlaönem kazanır. Bu gençlere sağlanan burslarölçüsünde, o burslarla hayata atılan akranlarınınbaşardıkları da gösterilir vekapılmakta olankitlelerin enerjisi pozitif yöne kanalize edilirse,sahadaki siyasi varlığın gücü artar.Milli hafızanın tazelenmesi ile yeni oyuna, yeni dönemin yöntemleri ile mukabele at başı gitmelidir!