izler için'ün taşıdığı 19 Mayıs meşalesinin ateşinde;Tam bağımsızlık ruhu,Anti emperyalizm bilinci,Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeği veMilli devletin ta kendisi vardır.Aradan geçen 101 yıla ve onca yaşanmışlığa rağmen Mustafa Kemal'i eğip bükmenin, Atatürk sembolizmi üzerinden popülizm yapmanın maalesef bir sınırı yok.Atatürk, kurucu lider kimliği ilelerin içine sıkıştırılamayacak kadar büyük. Kuruluş yıllarının zorlukları, Atatürk sonrasının millete dayatmaları bizlerin, tarihin doğru noktasında durmamıza engel değil.

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Cumhuriyetin kazanımları, kültür milliyetçiliğinin esasları, laiklik-laikçilik farkı, halkı önceleyen politikaların gerekliliği, yenilikçiliğin üstünlüğü, reformculuğun dinamizmi kimsenin tekelinde değil, olamaz da!Bu yüzden...Neile ne de sabit fikirli Atatürk karşıtları ile yolumuz kesişir!Bizce,Atatürk ismini öne sürerek halk avcılığınasoyunmak kolaydır. İronik biçimdeDevleti, bilhassa kimsesizlerin kimsesiyapabiliyorsanız,Din, vicdan, ifade ve teşebbüs hürriyetinibenimsiyorsanız,1000 yıllık Anadolu geleneğini yaşıyor,yaşatıyorsanız,Milletin kendisi ve değerleri ile çatışmayaşamıyorsanız,Çağın değişken ve kaotik şartlarınaayak uydurabiliyor, gerektiğinde karşı koyabiliyorsanız,Fırsat eşitliğini savunuyor, iman ediyor,akıl ve bilimin çizgisinde çaba sarf ediyorsanız,İnsanların yaradılıştan gelen özellikleriniülkenin şerefi sayıyorsanız,Yerli ve milli sanayi için mücadele veriyorsanız,Paranızı bol sıfırlardan ayıklayıp pasaportunuzlabirlikte itibarlı hale getirmeye uğraşıyorsanız,Toprak bütünlüğünüze yönelik tehditlerikendi imkân ve kabiliyetinizle bertaraf edebiliyorsanız,Biliniz ki, Cumhuriyetin hakiki fertleri olarakyaşadığınız döneme damga vuruyorsunuz.

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Bugün Türkiyemizin en büyük sorunu,düğümleniyor.Atatürkçülük kisvesi ile bir kısım vatandaşın duyarlılığını manipüle, güncel olayları istismar edip servet kazanmak bir yana bununetiketi ile alıcı bulması hakikaten ibretlik,Ülke için tek çivi çakılmasını bile içine sindiremeyenlerin, tarihi derinlikten senaryo yazıp ürettikleri yapay gerçekliğe toplumun bir kesimini inandırması, buna karşın kılıfına uyduramadıkları şahsi rantlarını kamufle etmeye çalışmaları gerçekten düşündürücü,Toprak, tohum diye ahlaki noktadan başladıkları yazı işini, cânım tarım arazilerine mülk kondurmaya kadar vardıranların hali pür melali ise çok üzücü!Görünür ile gerçek arasındaki farkın er ya da geç ortaya çıkmak gibi değişmez kaidesi hâlâ işliyor. İnsanı değil, formatlı vatandaşı önceleyenlerin oyunu da Hak ile bâtılın mücadelesi dün olduğu gibi bugün de sürüyor!