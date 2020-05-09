Koronavirüs salgını ile mücadele sürecindearayışın hızlandığı bugünlerde Türkiye'de aynı zamandaeğilimi de dikkati çekiyor.Madalyonun bir yüzünde bazıCHP'li yönetici ve vekillerinürettiği, maalesef parti genelbaşkanının da tevil etmeye çalıştığısorunlu siyasi çıkışlar var...gibi...Siyaset dışı muhalif odakları da motive eden ve lafı açık artırmaya çıkaran bu tutumlar, sonundamesajına kadar vardı!!!Madalyonun diğer tarafında ise Türkiye ekonomisini hedef alan uluslararası operasyonlar ve yerli işbirlikçileri konuşlanıyor.Ne demek istiyoruz?Kovid19 salgınına karşı koyma iradesinde zafiyet ve sistemin yetersizliği senaryosuna oynayanlar,sayesinde şükür ki hüsrana uğradılar. Şimdi hedefleri, ekonominin türbülansa girmesi ve buradan türeyeceğini umdukları toplumsal rahatsızlıktan faydalanmak.

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Kertenkelenin, zorda kaldığında kuyruğunu bıraktığı, bu hamle ile dikkat dağıtarak kaçmaya çalıştığı bilinen bir olaydır. Evet, o kuyruk yeniden uzar ama geride kuyruk acısı kalır.Halihazırda, TL'ye yönelik Londra merkezli saldırıların arka planında işte böyle bir durum söz konusu...Ağustos 2018'de ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ekonomisine açıktan saldırısı sonrasında TL değer kaybetmiş, döviz yükselmişti. O tarihte Hazine ve Maliye Bakanı, bilhassa Londra'da depolananTL varlıklarını kullanan yabancı bankalarınTürkiye'de suni döviz talebi yaratmasınınönüne geçmişti. Hatta bu finans kuruluşlarıciddi zararlara da uğramıştı. Benzeri senaryoMart 2019'daki yerel seçimler öncesinde veHaziran 2019'da ise yenilenen İstanbul seçimlerigözetilerek de sahnelenmiş, yine. Yani, Türkiye'de kurları yukarı çekmek için düğmeye basanların TL'ye ulaşması engellenmiş, yüzde 1000 faizlerle Türk Lirası peşine düşen bu oyuncuların eli yanmıştı.

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Son olarak Bakan Albayrak'ın, uluslararası yatırımcılara, Kovid19 sonrası Türkiye ekonomisinin yol haritasını anlattığı videokonferansa denk getirilecek şekilde başlatılan kur saldırısında da kuyruk acısının yansımaları görüldü. Ve bu kez Ankara sadece eşgal tanımı ile yetinmedi, failleri de deşifre etti. Türk ekonomisindeki her türlü dalgalanmada parmağı bulunanEllerinde TL olmadığı biliniyordu. BDDK, Türk bankalarının Londra'ya Lira aktarım kanallarını tıkanmıştı. Ama dolambaçlı yolları denedikleri, yani rövanş peşinde koştukları anlaşıldı. Türkiye'deki bankalardan TL kredi kullanan uluslararası sermaye nitelikli şirketlerin, Londra'ya transfer ettikleri varlıklara bel bağladıkları görüldü. Tabii seri mukabele ile umutları suya düştü. Türkiye'yi iş ortağı olarak görmek yerine, haksız kazanç sağlanacak ülke gibi düşündükleri için yanıldılar.Bu fırtına atlatıldı. LakinHem teyakkuz hali gerekli hem de ekonomiyedöviz enjeksiyonu sağlayacakmutabakatlar...