Tezvirat erken başladığı için meseleye aynı hızla açıklık kazandırılmasında fayda var. Doğru tahmin ettiniz. Konu, Kovid19 önlemlerinin kademeli olarak esnetilmesi ile ilgili. Evet, muhtelif görüşler söz konusu. Gerek zamanlama gerek mekanlar bağlamında farklı öneriler, hatta kaygılar gündeme getiriliyor. Her biri haklılık payı içeren yönler, makul izahlar da içeriyor. Lakinbulunması için birda ihtiyaç duyuluyor. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Önümüzdeki üç haftalık dönemin ülkemizde tecrübe edilmesi,büyük önem taşıyor. Örneğin Avusturya'nın okulları açma kararı, kısa süre içinde Türkiye açısından da değerlendirmeye esas sonuçlar ortaya koyacak. Veya Almanya'nın iş yerlerini, müzeleri, hatta çocuk yuvalarını faal hale getirme hamlesi de yine Türkiye bakımından gösterge niteliği kazanacak. Hele hele Almanların,tayin etmesi ve bu kritere göre her bir yerleşim yeri düzeyinde önlemlerin kapsamını genişletme veya daraltma yaklaşımını ortaya koyması da oldukça anlamlı duruyor.

***

Cumhurbaşkanı'ın 11 Mayıs'a takvimlendirdiği ilk adımları,prensibi ile değerlendirmek doğru olur. Cumhurbaşkanı'nınsarkacında gidip gelmekte olan bu zorlu günlerin üstesinden gelmeye çalıştığı dikkate alınırsa, halihazırda risk almasından değil debahsedilebilir. Kaldı ki Sn Cumhurbaşkanı milletin sağlığını, piyasanın canlılığını mutlak öncelik olarak tayin ederken, şu ana kadarkiBugün hala Türkiye'de ekonomik tıkanıklıktan, siyasi fatura çıkaracak bir aksilikten veya erken seçim senaryosundan nemalanmak isteyen çevrelerin varlığı inkar edilemez bir gerçek. Oysa memleketin asli gündemiİşte bu nedenle, ekmek davasına inanan her vatandaş sorumlu davranmak, herkes bir diğerini uyarmak zorunda. Birkaç gündür gözlediğimiz manzara, ironik biçimdeişaret ediyor. Tehdidin boyutu kalabalıktan, yaygın maske kullanılmamasından, fiziksel mesafeye yeterince özen gösterilmemesinden kaynaklanıyor. Fırsat boyutu ise vatandaşların bir an önce hayata karışma arzusunda yatıyor veteyit ediyor.Siyasi polemikten beslenen, gerilimden oksijenalan muhalif odaklar ve işbirlikçileri, gelecekhaftalardan itibaren bastırılmışlık duyguları ilesahne alıp kamuoyu manipülasyonu için elindengeleni ardına koymayacaktır.oynayanlara amandikkat!