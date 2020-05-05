azine ve Maliye Bakanı'la gerçekleştirdiğimizröportaj, hayli ses getirdi. SnBakan'ın son dönemde sosyalmedya hesapları üzerindensürdürdüğü bilgilendirmeninyanı sıra bu tarz kapsamlımülakatla kritik sorulara cevapvermesi, bilhassa piyasalarayön veren aktörler bakımındanufuk açıcı oldu. Albayrak'ınyorum ve açıklamalarındaki vurgularıgenel mesajlardan ziyade,yeni dünya düzeni inşa edilirkenTürkiye'nin alacağı pozisyonadair yapısal dönüşümünipuçlarını veriyordu. Yaniüzerine beyanda bulunanlar,önümüzdeki birkaç ay içinde klişelerinin yenigerçekliği izah etmeye yetmediğini görecekve buna göre tutum takınmak zorunda kalacaklarde kapanacak. Ara malların ülkedeüretimi esas olacak. Dış ticaretin dengelenmesiiçin yerel para ile ticaret dahil olmaküzere, alışveriş yapılan ülkelere kayıtsız kalamayacaklarıderinlikte paketler sunulacak.

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Bakan Albayrak röportaj kapsamında, piyasa profesyonellerinden önce ülkenin geneline, yani sade vatandaşa dönük yaklaşımları sıraladı...Cumhurbaşkanı'ın liderliğinin önemine ve olağan dışı şartları yönetmeye yetkin kadroların kabiliyetine değindikten sonra, şu 5 başlığa dikkat çekti:Vatandaşı salgından korumak ve hastalananları en iyi koşullarda tedavi etmek,Salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen kesimlere maddi destek vermek,Ekonomik katma değer oluşturan firmaların ve esnafın nakit sıkışıklığı nedeniyle kepenk kapatmasını önlemek,İstihdamı ve hane halkı gelirini korumak,Sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.Gelişmiş ülkelerde görülen talihsiz hasta manzaralarının birini bile yaşamadan, dünyaya örnek olacak tarzda hizmetler sunması, ihtiyaç sahibi dost ve müttefik ülkelerin imdadına yetişmesi özel olarak not edilmeli....Kur istikrarı ve döviz rezervleri konusuna...Bakan Albayrak'ın oldukça net olduğu hususların özeti ve gerekçesi şöyle:Türkiye cari işlemler dengesini kurmuş bir ülkedir ve bu kanaldan ciddi finansman ihtiyacı bulunmamaktadır.Kısa vadeli döviz açık pozisyonu söz konusu değildir. Yani, bankalarımızın ve diğer firmalarımızın kısa vadeli yurt dışı borçlarını tamamen kapatmaya yetecek kadar dövizi vardır.Dış borcumuzun önemli bir kısmı dış ticaretle ilgili finansmanların yanı sıra bankacılık sektörünün istikrarlı mevduat finansmanından oluşmaktadır.Hazine'nin dış borç geri ödeme takvimi rahat durumdadır.Gerek bankacılık sektörü gerekse reel sektör firmaları, geçmiş kriz dönemlerinde dahi borçlarını yüzde 90'lar seviyesinde yüksek oranlarla çevirebilmiştir. Bu yılın mart ve nisan ayında, global piyasaların son derece çalkantılı olduğu dönemde dahi yenilemeler geçmişteki seviyelere yakın seyretmiştir,Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 86 milyar dolar seviyesindedir ve mevcut tabloda vadesi gelecek yurt dışı finansal borçları karşılamak için yeterlidir.