Son günlerde sıklığı artan mesajların bileşimi, Kovid19 ortamında faaliyet kapasitesi azalan kronik muhalif odakların,diye yeniden hareketlenmekte olduklarını; polemik, gerilim, manipülasyon üretmek için hazırda beklediklerini gösteriyor.Ve böyle bir ortamda AK Parti teşkilatlarında, yer yer genel merkez yönetiminde tuhaf birseziliyor. Var oldukları partinin politikalarını, hatta eriştiği toplum katmanlarını hedef alan rakip siyasi organizasyonların beyan ve çalışmaları sanki masum hamlelermiş gibi algılanabiliyor.İşte böyle durumlarda,için ya saatlerce bekleniptek kelime edilmiyor ya da tepkinin dozuayarlanmadan lafın içeriği adeta açık artırmayaçıkarılıyor.AK Parti kadroları, tabii ki parti disiplini içinde davranmak durumundalar. Tabii ki liderin çizdiği istikamet üzere olmalılar. Lakin AK Parti'nin kuruluş felsefesinde, tüzüğünde, 18 yıllık yapılageliş tecrübesinde ete kemiğe bürünen ilkeleri bellidir. Çerçeveyi zedeleyen kişi ve olaylar karşısında sergilenecek duruş da nettir. Yani bu tür özellikli noktalarda Cumhurbaşkanı'nın yükünü almak yerine her şeyi ondan beklemek, ya kolaycılığa kaçmaktır ya da siyasi garanticiliğe oynamaktır.İçinden geçtiğimiz zorlu şartlar frekans karışıklığına, zihin bulanıklığına tahammül göstermeye müsait değildir.. Bastırılmış rövanş hisleri ile dolu dolu bekleyen muhtelif siyasi gruplar, AK Partililerin tolerans gösterilmesini önerdikleri iş ve işlemler içinde yer bulacak saflıkta görünmemektedir.

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Bu vesile ile dikkat çekmek istediğim bir diğer husus daNasıl ki koşullar siyasi rehaveti kaldıramıyorsa, Kovid19'la mücadeledeki başarıdan mutsuz olanların varlığı da genel manada rehavet kaldırmaz.Öğrendiğime göre, Cumhurbaşkanıson MYK'da,dikkati çekmiş, "" demeyi de ihmal etmemiş.Cumhurbaşkanı'nın, salgını kontrol altına almada gösterilen performansın bundan sonra da sürdürülmesi gerektiğinin altını çizmesini önemle not etmekte fayda var.Aynı şekilde, tedbirlerin esnetilmesinin sosyo-ekonomik önceliklerle birlikte düşünülmesi vurgusunu da önemsemeliyiz.Erdoğan'ın, Türkiye'deki ve bilhassa Avrupa'daki vaka görülme oranlarının birlikte değerlendirilerek yol haritası çizileceğini söylemesini de akılda tutmalıyız.Evet, iyileşen hasta sayısı, yeni vakaların neredeyse iki katına ulaştı. Bayramı da sosyal izolasyona özen göstererek geçirebilirsek, mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki Kovid19 vakalarının yüzlü sayılara kadar gerileyeceğini öngörebiliriz.İşte bu nedenle...