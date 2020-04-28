Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele süreci, sağlık ve kamu düzeni alanındaki önlemlerin ilk neticelerini vermesinin ardından,da gündeme getirdi.üstesindengelme çabasıkadarde Türkiye'ninasli gündemi olmayadevam edecek.Halensöz edilse de biz buna,demekdurumundayız. Yani, ihtiyatıelden bırakmayan normalleşmeadımlarından bahsetmeliyiz.Cumhurbaşkanı'ın da ilk günden buyana önemsediği husus, salgınınkontrol altına alınması, eşzamanlı olarak hayatın ve üretimindevamlılığının gözetilmesioldu.Hazine ve Maliye Bakanı'ın bugün gerçekleştireceği Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını, iş hayatı ile ilgili meslek kuruluşlarını bir kez daha dinleme kararını da Kovid19 kaynaklı ilk şok dalgasını atlatma ve yarının yol haritasını çizme iradesi olarak görmemiz gerek.

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Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu'nun önerilerinide dikkate alarak, normalleşmetakviminin,başlamasındanyana. Bilim Kurulu,hizmetler sektöründeki yüksekhareketlilik oranının, salgınyönetimi açısından hala riskteşkil ettiği görüşünde.Şayet alışveriş merkezleri açılacaksa müşteri sayısının sınırlanması, her müşterinin ateşinin ölçülmesi, maske kullanılması zorunlu olacak.Veya berber ve kuaförler ancak randevu sistemi ile dükkanlarını açabilecek.Restoran ve kafeler, mevsimin avantajını kullanarak dışarıya belli sayıda masa kurabilecek veya içerideki masa ve sandalyeleri azaltarak kısıtlı hizmet verebilecek.Hayat, kontrollü akacak. Ve bu özellikli durum, geride kalan ayların kayıplarını telafi hedefinden ziyade, bu yıl için başını suyun üstünde tutma, çarkları döndürme, alacak-borç ilişkilerini sağlıklı zeminde oturtma gayreti olarak devam edecek.Salgın günlerinde gıda maddeleri temin ve tedarikinde sorun yaşanmaması çok önemli idi. Bundan sonrasında ise ülke ihtiyacı ile uyumlu tarımsal ürün rekoltesinin teminat altına alınması ana hedeflerden biri haline gelecek.Türkiye'nin kriz yönetim tecrübesi, kamu ve özel sektör birikimi birçok açıdan avantaja dönüştü. Acil servisi ve yoğun bakım ünitesinin yönetimini bilen sağlık personeli dünyada neredeyse yok gibi.Veya bakliyattan süt ürünlerine, undan makarnaya kadar halkın temel gıda maddelerine yüklendiği anlarda tek bir isteğin bile karşılıksız bırakılmaması da yine organizasyonel kabiliyetin ve talep yönetiminin sonucu.Siyasi otoritenin, olağanüstü şartları, olabildiğince olağan sınırlarda sevk ve idare edebilme yetkinliği de işte böylesi olaylarda anlamını ve değerini artırdı.