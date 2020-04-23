Gazi Meclis'in kuruluşunun 100. yılı. Son 30 yıl içinde farklı vesilelerle TBMM'ye gitmiş bir gazeteci olarak her zamanduygusunu iliklerimde hissederim. Modern Türkiye'nin kuruluşunu düşünür, siyasi renklerin ve çok sesliliğin önemini bir kez daha keşfeder, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerin heyecanlarına, zamanla uğradıkları değişime tanıklık ederim.Meclis Genel Kurulu'nun duvarlarından öte anlam taşıdığını, milletin iradesine ortak koşulan odakların ise hep fırsat kolladığını hiç ama hiç unutmam.ı'nı, büyük önder'ün manevi şahsında kutlamayı, bu bir asra emek verenleri şükranla yad etmeyi görev bilirim. Bugün ülkeye hizmet edenlerin de demokratik sınırlarda eleştirildiği kadar,sözünü hak ettiklerine de inanırım.

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Yeni Türkiye ideali için tüm çalışma ve muhakeme biçimlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı, Kovid19 salgınının küresel sistem üzerindeki etkilerini analiz ederken çarpıcı bir cümle kurdu:Ben de mütevazı ölçülerde gelecek tasavvuruadına şu başlıkları çıkardım ve çalışmayabaşladım:İş yapma biçimleri yapısal değişimeuğrayacak. Esnek çalışma, evden çalışmayöntemleri, uzaktan eğitim teknikleri yaygınlaşacak.Hassas sektörlerde (sağlık, tarım,savunma sanayi, yazılım) yerli ve milli üretiminteşviki ile insan kaynağı yetiştirilmesikalkınma planlarının ana hareket noktasıolacak.e ticaret, sanal ortamda fuarcılık, millibankacılık sürdürülebilir büyümenin sacayaklarını kuracak, Çin merkezli global üretimdengesi bozulacak, korumacılık araçlarıçeşitlenecek.Teknolojinin imkanlarını yoğun kullanmazorunluluğudahafazla ön plana çıkaracak.Genel sağlık, biyolojik silahlar, ilaç,tıbbi cihazlar risk ve güvenlik algısında üstsıralara tırmanacak. İlaç-aşı, tohum, su kaynakları,yazılım emniyeti başlıklarıöncelikliolarak tanımlanacak.gibi özellikli biralan gelişecek.Sosyal devlete olan ihtiyaç daha daartacak.Salgın kontrolü için kentsel planlamayaklaşımları yenilenecek. Büyüyen kentlerdeiki milyonluk nüfus, eşik değer kabul edilerek,yeni gelişim alanları kurulacak.Kamu yönetiminde etkili koordinasyonunyanı sıra merkezi idare ile yerel idarelerarasında hedef odaklı işbirliği modelleritasarlanacak.Demokratik liderlik gücü, kriz yönetimbecerisi seçmenlerin oy verme davranışlarındabelirgin tercih nedeni haline gelecek.Kriz anlarında uluslararası kuruluşlarınverdiği tepkiler ile ülkelerin birbirlerine karşıyıkıcı yaklaşımları yeni dünya düzenininhabercisi olacak. Ezber bozan ülke gruplaşmalarıdoğacak, pandemi sürecindeki başarısızlıklarise pek çok ülkede yönetimleri halklarnezdinde sert sorgulamalara açacak.