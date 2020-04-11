Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadelede Türkiye gerek sağlık alanında gerekse ekonomik hayatın devamlılığı adına müthiş bir çaba sergiliyor. An itibariyle sağlık yatırımlarının önemi ve değeri daha iyi anlaşılıyor. Test sayısının her geçen gün artmasının sağladığı avantajın yanında, toplam test sayısına oranla pozitif vakaların azalma eğilimi göstermesi de bir şans olarak yorumlanıyor.Yani sistem, riskli hasta sayısını kontrol edebildiği gibi sağlık çalışanlarının özverisi ve tedavi yöntemlerinde kazandığı tecrübe sayesinde Kovid19'a yakalanan hastaların şifa bulmasında da umut verici performans gösteriyor.

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Kovid19 günlerinde, virüsün tespitini sağlayan testler kadarde önem kazanıyor. Hatırlanacağı üzere TOBB Başkanı hafta içinde kamu bankalarının destek programlarının etkin işlemediğine dair sözler sarf etmiş, banka yöneticileri de -bizlerin benzerini pek de görmediğimiz tarzdausturuplu cevap verme gereği hissetmişlerdi.Madalyonun bu yüzü kamuoyuna mal olduğu için bir de arka yüzüne bakmak gerektiği kanaatindeyim. Malum, Türk özel sektörünün çatı kuruluşları, işçi, işveren, esnaf, çiftçi örgütleri Kovid19 salgınında alınması kaçınılmaz izolasyon önlemleri nedeni ile devletin ilgi ve katkısını beklediklerini ifade etmişler, Hükümetle diyalog kurmuşlar, hatta açıklanan paketleri bile kendilerine mal edercesine üyelerine mesajlar yollamışlardı.Bundan da önemlisi şu oldu:Hazine ve Maliye Bakanı'ın tasarımını bizzat yaptığı, özelsektör için düşük faizli kredi programı içinsıraya giren bazı meslek örgütleri, konu bankalardakikurumsal hesaplarına gelince yüksekfaiz telaşına kapıldılar. Yani, bir yandandevletten ucuz kredi bekleyeceksin diğer yandanda üyelerinden topladığın aidatlarla birikenve bu zor gülerde onlar için kullanmangereken kaynakları yüksek faize yatırmak içinkamu bankalarıyla pazarlık yapacaksın!

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Refahyol Hükümeti dönemini izleyenler bilecektir. Merhum Başbakan, o zamanlarolarak adlandırılan yöntemle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından başlayarak tüm STK'ların banka hesaplarının tek merkezden koordinasyonunu hedeflemiş, bilhassa hazine iç borçlanma ihaleleri sırasında bu mevduat stokunu bir türolarak kullanmayı düşünmüştü.Bugünkü şartlarda şükür ki devletimiz, en alt gelir grubundan iş insanlarına kadar en geniş yelpazede vatandaşının acil ihtiyaçlarını karşılıyor, elindeki tüm araçları seferber ediyor. Bu seferberlik ruhunun, meslek örgütlerinin kenarda köşede yatan nakit birikimlerinin, bizatihi kendi üyelerinin dertlerine derman olması için harekete geçirilmesi gerekiyor. Mesela TOBB'un bankalarda 500 milyon lirası varsa tüm meslek örgütlerinin toplamda birkaç milyar lirası olduğu öngörülebilir. İşte bu varlıklar, biraz devlet biraz da STK'ların elini taşın altına uzatması ile yeni finansman paketleri için devreye alınabilir.Kovid19 testininne derece sevindirici ise samimiyet testininda o derece sevindiricidir!