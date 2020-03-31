diye sorulacakolsa, hemen hepimizderiz. Türkiye son 18 yılda,de sınanıyor.AK Parti iktidarlarının ülkemize kazandırdığı önemli yetkinliklerden biri,kapasitesi oldu. Bugünlerde iseönem kazanıyor. Ancak, sıkıntılı bu ortamda dahi geleceğe dair umut, beklenti ve hedeflerin canlı tutulması hayati değer taşıyor.

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi, bir yandan salgının boyutlarını ve kontrol edilebilirlik sınırlarını gözetiyor, diğer yandan ekonomiye ve hayatın dinamizmine ilişkin önlemler alıyor.Salgının yayılmaması, can kaybının az olması, sağlık kurumlarının hastalara yetişebilmesi ne kadar kritik ise üretimin, istihdamın, yani hayatın çarklarının hiç olmazsa çevrilebilir düzeyde tutulması da o kadar kritik görünüyor.Bireyler, aileler, kurumlar, devletler ve küresel organizasyonlar büyük bir imtihandan geçiyor. Sarsıcı dönemlerle başa çıkılabilmesi isegerektiriyor.

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Türkiye, Kovid19 salgını başladığı andan itibaren işleyen bir devletin, ciddi kurumların, zengin insan kaynağının varlığını net biçimde fark ederken, uzun süredir ihmal edilen ailenin, ev hayatının kıymetini ve paylaşmanın erdemini de yeniden keşfetti.Evde kalabilmek, çocukların eğitimini her koşulda sürdürebilmek, sağlığı korumak, toplumsal duyarlılığa ortak olmak,mücadele etmek, bu sert günlerin bizlere kazandırdıkları arasında ilk sıralara yerleşti.

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Nisanı, iki ay sonrasını merak ederken sonraki haftaları, ayları, yılları da düşünmeliyiz.diyenlerimiz haklı. Ama aynı Avrupaeğitim, kültür, spor, sanata dair ilişkilerinyanında ekonomimizin de yüzde50'sini doğrudan ilgilendiriyor. Yani,Avrupa'da olup bitenleri yakın izlemedetutmak, sanayimizin Avrupa ile senkronizasyonunada odaklanmak zorundayız. Avrupa'dan önce toparlarsak, bu durum bir yere kadar avantaj. Avrupa işleri yoluna koyarken biz geride kalamayız, kalmamalıyız. Çin'in, küresel sisteme hegemonik olarak çökmesi de ihtimal dahilinde, daha dar alanda hareket etmeye mecbur bırakılması da. Madalyonun her iki yüzü Türkiye'ye fırsatlar ve tehlikeler sunuyor.Bir kadro, sağlam iradesiyle güncel problemlerin çözülmesi için uğraşırken, özel misyon verilen bir diğer kadro da toplumun sinir uçlarını, sınırlarını ve yarınlarını gözeterek formüller geliştirmeli. Allah'ın yardımı, milletin feraseti, ülkeyi yönetenlerin basiretiyle bugünleri aşacağız inşallah. Amabilmek durumundayız!