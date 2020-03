Hepimiz, bir bilim kurgu filminin setinde veya bir sosyal deneyin parçası gibi hissetmeye başladık. Ütopik romanlardaki senaryoların gerçek olması bir yana böyle bir acının tam ortasında olmak da şoke edici.Zira konu,Ve aynı zamandada doğrudan bağlantılı.Bir yandan yeni tip koronavirüs salgını ile tıbbi alanda her türlü mücadele verilirken, diğer yandan toplumun dinamizmi ve ekonominin canlılığı da korunmak zorunda!Sağlık Bakanlığı'nın gayretleri, hastalığın yayılmasını olabildiğince önlemek ve en kısa zamanda düşüşe geçmesini sağlamak üzere. Bu iradenin netice verebilmesi ise mutlak manadageçiyor.Bilgi eksikliği, ilgisizlik, duyarsızlık, özünden kopmuş kadercilik, neme lazımcılık... Adına ne derseniz deyin,çağrısının yüzde 100 karşılıkbulmaması, bu virüs belasından kurtulmanınsüresini uzatacak, her biri birbirindenkıymetli canları alacak, tüm insani ve ticarizincirin kırılmasına yol açarak, katlanılacakortak maliyeti ciddi oranda artıracak.Satrancın mucidi, Hint kralı tarafından ödüllendirilmek istenir.sözü üzerine mucit,der. Başlangıçta küçümsenen bu hesap, günümüz dünyasının 33 yıllık buğday hasılatına denk gelen bir büyüklüğe ulaşır. Yani, çarpan etkisi ile artan bir tablo ortaya çıkar. Koronavirüs salgınındaki tırmanma eğiliminin, tavizsiz uyulması gereken kurallar gözardı edildikçe katlanarak zirveye çıkacağı çok açık. İşte bu yüzden, yüzleştiğimiz riski fırsata çevirmemiz de mümkün, kayıp yıl hüznü yaşamamız da.Eldeki veriler, farklı projeksiyonlar nisan ayında kontrol altına alınabilecek salgına en geç haziran ayındageçişe işaret ediyor. Bu kritik eşiği aşabilirse, Türkiye hem devlet ve millet bağışıklığı bağlamında dışsal şoklara karşı kalıcı direnç geliştirmiş olacak hem de tüm kutuplaşma iddialarını altüst ederek yerli ve milli kabiliyetlerini ulusal çıkarlar etrafında buluşturabilecek. Halihazırdaki motivasyonla aşı geliştirmeye, solunum cihazı ve yerli tanı kiti üretmeye yönelen Türkiye, geleceğin dünyasının tehditlerine karşı daha hazırlıklı hale gelecek.Yazıya da yansıttığım karikatürün kısa ama sarsıcı biçimde özetlediği gibi...Kovid19 dalgası her ülkenin kıyısına çok sert vurdu. Lakin bu dalganın kırılması bizim elimizde. Aksi takdirde arkadan gelen dalga küresel durgunluğa dair alarm zilleri çaldıracak kadar büyük. İşte bu nedenle, Türkçe tercümesi ile