Sağlık Bakanı, Çin'deki vaka sayısı azaldıkça Avrupa'daki vaka sayısının artacağını, Batı ülkeleri ile yoğun trafiği bulunan Türkiye'nin teyakkuza geçmesi gerektiğini ilk günlerde söylemişti. Akıl, bilim ve siyasi irade ortak paydada buluşturulduğu için yeni tip koronavirüsle mücadele şu ana kadar başarıyla sürdürüldü.İlk vakanın görülmesi ile birlikte, bu kez virüsün salgın aşamasına varmaması için kapsamlı önlemler dizisi yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı, Bakan Koca'nınher gün birkaç kez yaptığıbilgilendirmeler üzerinesınırların kapatılması,uçuşların durdurulmasıgibi zor ve maliyetli kararlarınsüratle alınmasını istedi.Bu sayede, çevre ülkelerde vaka sayısı dramatik şekilde artarken, Türkiye hem sağlık kuruluşlarının hazırlıkları hem de kamuoyunun bilinçlenmesi itibariyle ciddi zaman ve zemin kazandı.Virüsün ülkeye girmesinin geciktirilmesi ne kadar önemli ise şimdi vaka sayısındaki tırmanışın tedirginliğe dönüşmemesi ve ekonomik aktiviteyi aksatmaması da o kadar önemli. Avrupa'da, ölümlü vaka sayısının hızlı arttığı İtalya ile havayolu bağlantısının erken tarihte kesilmesi Ankara'yı bu defa Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden uçuşların da durdurulması noktasına getirdi. Virüsün kontrol altında tutulması; sorunlu ülkelere gidişlerin ertelenmesini, gelişlerin ise askıya alınmasını zorunlu kılıyor.

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İletişim stratejisinde ise düzenli, anlık ve mutlak şeffaf bilgi aktarmayı tercih ederek, üniversitelerde ders olarak okutulacak, örnek gösterilecek işlere imza atan Sağlık Bakanlığı'nın; vaka sayısı, vaka görülen merkezlerdeki çeşitlilik ve hatta ölüm ihtimallerini de gözeterek, halkı paniğe yöneltebilecek odakları etkisiz kılacak kararlılık ve netlikte yoluna devam etmesi gerekiyor.Bu vesile ile Milli Eğitim'e de ayrı bir parantez açmakta fayda bulunuyor.Çok sık eleştirilen eğitim sisteminin, bu çaptaki bir küresel kriz anında gösterdiği refleks takdire değer.Milli Eğitim Bakanı'un, eğitim alanını teknoloji ile buluşturan, ölçülebilir kriterlere oturtmayı hedefleyen, eğitim içeriğini insanla şekillendiren, gördüğünü anlamayı, anladığını uygulamayı esas alan yapısal dönüşümü, bugün karşılaştığımız problemin aşılmasında büyük sınamadan geçmekte. Külliye'deki sunumda; uzaktan eğitim, telafi eğitimi vb. hususlarda ciddi ilerleme gösteren bakanlık altyapısının, geleceğe dair umut aşıladığı da belirtilmekte.Hazine ve Maliye Bakanı'ın koordinasyonunda ticaret ve turizm başta olmak üzere piyasaya dokunan sahalarda, konjonktürün özel şartlarını piyasa dayatmasına, fiyat oyununa, karaborsaya dönüştürmeye kalkışanların üstüne üstüne gidilmesi, her birinin tespit edilmesi ve cezalandırılması da devletin işleyişi bakımından cesaret verici.Aynı şekilde sosyal medya operasyonları, yani yalan ve yanlışla halkı telaşa sevk edenlerin bilgi teknolojileri ve siber güvenlik imkanları ile ortaya çıkarılması, adli makamların da gereğini yapması yine koordine devlet kapasitesini göstermesi açısından önemli.Ulaştırma, Çevre, Adalet, Spor ve Çalışma bakanlıklarının, kitlesel sonuç doğuracak her alanı, tek tek gözeterek, tereddütsüz tedbir alması da devlet ciddiyeti bakımından bir göstergeTürkiye, küresel nitelikteki soruna, ulusal karakterli çözümler üreterek, pozitif yönde ayrışmakta.Bireyinden kamu ve özel kuruluşlarına kadar bağışıklığını bu ölçüde takviye eden devletin sırtı yere gelmez.