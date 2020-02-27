Şubat 2020 itibarıyla siyasi hayatımızda var olantahlil edilmesi, görünür gelecekteki toplumsal mühendislik faaliyetlerinin amaç ve hedefleri bakımından ciddi ipuçları verebilir.Gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerekse ittifaklara kapı aralayan yasal düzenlemeler, yeni denklemleri ve çözümleri beraberinde getirdi.AK Parti,kimliği ile dikkati çekiyor. Bilinen ölçekteki kitle partisi sınırlarını aşan bu kurumsal siyasi yapı, geniş kapsama alanını tanımladığı gibi her tür krize karşı milli dayanışma içinde esnek karşı koyma kabiliyetini, haliyle yenilikçiliği de ifade ediyor.MHP iseözelliği ile sistemde konumlanıyor. Kuruluş felsefesini sürekli vurgularken,anlayışı doğrultusunda, ilkesel işbirliği sergileyebiliyor. Bilhassa beka konusunu ilgilendiren büyük sınamaları gözeterek siyasi hesapları, kişisel egoları aşarak refleks gösterebiliyor.CHP,kategorisinde yer alıyor ve çağın gerekleri ile geçmişi, konjonktürün dayatması ile temel değerleri arasında gelgitler yaşıyor. Kitle partisi olmanın sınırlarına ulaştığında, siyasi uyaranların etkisi ile hızlıca fabrika ayarlarına dönebiliyor.çizgisindeki değişkenliği ise ülkeyi yönetme yeterliliğine dair kaygıların kökleşmesine neden oluyor.HDP, tipikolma yönüyle ön plana çıkıyor. Kimlik siyasetiyle malul olduğu için ülke siyaseti iddiasında sürekli dış kulvarlara savruluyor. Yapısal sorunları nedeniyle yerelliğin dinamiklerini değil, uluslararasılaşmanın motivasyonunu kullanıyor.ikilemi ve samimiyetsizliği yüzünden şimdilerde taban partilerine eklektik halde yaşamını sürdürebiliyor.İYİ Parti," bileşimi ile süreci idareye çabalıyor. Özgün bir dil tutturamadığı için küçük parti zincirini kıramıyor. Bünyesindeki çeşitlilik, siyasi ahengi yansıtamadığından, sürdürülebilirliğini, dönemsel entegre politikalara bağlamak durumunda kalıyor.Saadet Partisi,algısını temsil etmesine karşın, varoluş prensiplerini aşındırma pahasına girdiği ortaklıklarla, oransal gücünü aşan doğal siyasal etki kapasitesini kaybediyor.Gelecek Partisi,olarak siyasi yelpazede yer bulmaya çalışıyor. Daha çok geçmişiyle veya kendiyle hesaplaşmanın siyasi aparatı gibi duruyor.Müstakbel Babacan Partisi iseformülüyle muhafazakar, demokrat, liberal kulvarda arayışa gireceği mesajını veriyor.İttifak halkasına yapışarak, marjinal siyasi sınırlarını genişletmeye yöneliyor.Türkiye siyaseti,zihniyeti ile yüzyılın problemleriniçözmek için mücadele veren kuvvetlisiyasi hareketlerin farkının fark edileceğiince çizgide biçimleniyor.