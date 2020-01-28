Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Afrika seyahatindeyiz. Cezayir, Gambiya, Senegal... Hem siyasi ve stratejik konular hem deanlayışına dayalı ekonomik konular masada.bilhassa baş başa görüşmelere hakim olan pozitif etkisi,ise sokaktaki insana yansıması en dikkat çekici gözlemlerimiz...Cezayir'de Osmanlı Mahallesi Kasbah'ta dolaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle TİKA tarafından restore edilen Keçiova Camii'nde cemaatle bir-iki cümle Türkçe konuşabiliyorsunuz. Ve o an Türkiye liderliğini ve gücünün farkını kez daha hissediyorsunuz. Türk dizilerinden öğrendikleri kelimelerle meramını anlatabilen gençler, -Türkiye'deki gibi- milletini önceleyen yönetimlere duydukları özlemi paylaşıyorlar. Ortadoğu'da, Afrika'da hükümetler küresel aktörlerin yörüngesinde savrulurken artık uyanış içindeki halklar, ilham aldıkları Türkiye'yi överek, tavrını açıkça belli edebiliyor.

***

Cumhurbaşkanımız, öteden beri Türk iş insanlarının önünü açmak, yeni pazarlara erişmesini sağlamak için çaba sarf etti. Ki bu Afrika programını da aynı kapsamda düşünmek gerek.Lakin müteahhitlerimiz başta olmak üzere iş insanlarımızın da muhakeme biçimlerini reforme etmelerinin zamanı geldi sanki...DEİK organizasyonu ile geziye katılan, ticaret hacmi hayli büyük bir iş adamı ile sohbet ediyorduk... Suudi Arabistan'ın gelecek dönemde 1.5 trilyon dolarlık altyapı ihalesine çıkacağını, Türk inşaat sektörünün pastadan ciddi pay alabileceğini, bu sayede ekonomik büyümeye birkaç puanlık katkı gelebileceğini anlattı. Söylediklerinde doğruluk payı vardı. Fakat sonrası? Dedi ki...Yurt dışında yeni işler alabilmek adınameseleye sadece ihale imkanı açısından yaklaşıyordu.Haliyle, Suud'dan ihale kazanabilme fırsatını gözeterek, bir manada Riyad adına Ankara'yı iç muhasebeye çağırıyordu.Bizim iş insanlarımız, örneğin Suudi Prens Selman'ın suçüstü haline odaklanarak, o tarafı düşünmeye ve Ankara'ya yaklaşmaya teşvik etmeli. Yani, Suudların zafiyetini, onlar için yüzleşme vesilesine dönüştürebilmeli.Çünkü Türkiye, tarihin doğru ve ahlaki yerinde duruyor. Konjonktürel çıkışlar, Körfez için dahi sürdürülemez noktaya gidiyor.İbre, Türkiye'yi işaret ediyor. Yeter ki biz dik duralım, iç bütünlüğümüzü koruyalım, devlet-millet kaynaşmasını pekiştirelim ve ekonomik operasyonlara karşı bağışıklığımızı güçlendirebilelim...