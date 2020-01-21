21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Ekonomik, politik, diplomatik... “Artık yeni başlıyor!”

Ekonomik, politik, diplomatik... “Artık yeni başlıyor!”

21.01.2020, Salı
Ekonominin başına geldiği andan itibaren hakkında en çok konuşulan, hatta en fazla operasyona uğrayan isim oldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak...
Dün, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 2019 yılını değerlendirip 2020 ve sonrasına ilişkin görüşlerini paylaşırken dinlediğimiz Albayrak, önceki toplantılarına kıyasla daha dingin, daha soğukkanlı, daha rafine idi.
Son 1.5 yılda gerçekleşen "sessiz devrimin" sade vatandaşın bütçesine, istihdama yansıyacağını emin ifadelerle söyledi.
Erken seçim iddia ve senaryolarını bir cümle ile kaldırıp çöpe attı.
Stratejik olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçirileceğini, finansmanı noktasında sıkıntı olmayacağını vurguladı.
Jeopolitik risklere karşı ekonominin direncinin arttığını kayda geçirdi.
Tarım fiyatları başta olmak üzere 82 milyonun cebine yönelen bir avuç azınlığa piyasa kuralları içinde gereken dersin verileceğini belirtti...

***

Benim bilhassa değinmek istediğim husus ise ekonomide devletin rolü ile ilgili.
"Albayrak Yaklaşımı" olarak adlandırdığım yönetim biçimi, serbest piyasaya inandığı kadar devletin düzenleyici, denetleyici ve dahi oyun kurucu gücüne de inanıyor.
Bu açıdan bakıldığında, örneğin bankacılık sektörünü özellikli günler bekliyor.
Zira, 2019 yılının özel bankalar için ekonomik dönüşüme destek noktasında başarılı bir yıl olmadığına dikkat çeken Albayrak, kamu bankalarının ise sorumlulukla davranılıp kar edilebildiğini gösterdiğini söyledi...
2020'yi özel bankalar için dönüşümün parçası olacakları bir dönem olarak tanımladı.
Albayrak, "Sahaya mı ineceğiz, yüksek katlardan gökyüzünü mü süzeceğiz?" sorusunu ortaya atarak, "Plaza bankacılığı ile piyasa bankacılığı" arasındaki farkın altını çizdi.

***

Ve madalyonun insani yüzü, yani Albayrak'ın neden sistematik hedef yapıldığı konusu...
Bu noktada dedikleri, yeni ekonomi, yeni oyun stili açısından gösterge değerindeydi:
"Dünyada hiç hata yapmayan, hiç iş yapmayan oluyor. İş yaparken birilerinin ayağına basabilirsiniz. Kimi rahatsız ettiğimizi biliyoruz, onlar da bildiğimizi biliyor.
Perde gerisinde mücadele sürüyor. Çıkan sese, makamına ve söyleyene bakıyorum.
Ve 'doğru işler yapıyoruz' diyorum. Biz, işimize odaklıyız. Önümüzde bir yumak var.
Ya yumağı çözeceğim ya da fotoğraf çektirmekle uğraşacağım... Doğu Akdeniz'i birileri parsel parsel verirken oturalım seyredelim, sevelim sevilelim öyle mi?!"
Sözün özü...
Albayrak'ın deyişiyle...
"Artık yeni başlıyor!"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Tarikatlar ve şeffaflaşma... 18.01.2020 Cumartesi
Türkiye Ekonomik Güvenlik Timi... 16.01.2020 Perşembe
Yörünge devlete karşı bağımsız devlet 14.01.2020 Salı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ömür boyu nafaka gerçekten eziyet 11.01.2020 Cumartesi
Dış sahada Türk güvenlik varlığı modeli... 11.01.2020 Cumartesi
İran, ABD, Kaos... Türkiye liderliği farkı... 09.01.2020 Perşembe
Ekonomideki güncel tartışmalara dair notlar... 07.01.2020 Salı
Altımızda toprağımız, üstümüzde bayrağımız 04.01.2020 Cumartesi
Libya tezkeresi... Sağ-sol farkı! 02.01.2020 Perşembe
Ekonomide ve diplomaside “Savaşçı-Asker” farkı 31.12.2019 Salı
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN