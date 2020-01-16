hain darbe girişiminden bu yana yaşadığımız siyasi ve ekonomik zorlu süreçler, Türkiye'nin bağışıklık sisteminin test edildiği bir tür hazırlık dönemine dönüştü.diye sorulacak olursa...Tabii ki küresel ekonomik değişime ve kaotik şartlara...Bu manada, oyunun yeni başladığı bile söylenebilir.Yeni Ekonomi Programı'nınaçıklanmasına kısa süre kala Ağustos2018'de, Türkiye ekonomisi ABD kaynaklısert bir kur atağı ile karşı karşıyakaldı.Mart 2019 yerel seçimlerininhemen öncesinde yabancı bir finanskuruluşu gözünü karartarak, suç işlemepahasına bilhassa Türk bankacılıksistemi hakkında manipülatif bir raporuservis etti.İstanbul seçimlerinin23 Haziran'da yenilenmesi bahaneedilerek, mayıstan itibaren ekonomiyebir operasyon daha çekildi.82 milyonun cebine ateş edilirken, pek çok cephede özellikli bir mücadeleye girişildi.1980'li yıllarda başlayan dışa açık liberal ekonomi modelinin, IMF eliyle kurgulanan tuzakları son 1.5 yılda çok net biçimde görüldü ve her biri bozulmaya başlandı.Uluslararası sistemin yerleşik eğitim kalıpları ile şekillendirilmiş aktörlerin, öğretilmiş çaresizlik sendromuyla tabu kabul ettiği alanlara neşter vuruldu.Cumhurbaşkanı'ın kur ve faiz lobisine karşıkararlı duruşu, aynı zamanda yeni birtemellerininatılmasına da vesile oldu.Hazine ve Maliye Bakanı'ın, bugün yeni yeni fark edilen, gelecekte değeri daha iyi anlaşılacak girişimleri isekavramının devlette yerleşmesine öncülük etti. Türkiye'ninolarak adlandırabileceğimiz donanımlı ekiplerinin, 7/24 esası ile çalışması ve global piyasaların işleme başladığı her an teyakkuzda bulunması da bu sayede gerçekleşti.Küresel çapta ticari korumacılık eğilimlerinin arttığı, spekülatif para hareketleri ile ekonomilerin sarsıldığı, ABD Doları'nın rezerv para özelliğinin şantaj aracına dönüştüğü mevcut ortamda Türkiye, yeni bir ekonomik modele geçmek ve bilhassa kendi parasına sahip çıkmak zorunda.Milli güvenlik konseptineunsurlarını da dahiletmenin gücüyle yürümek durumunda.Bu yılhayata geçmesi halinde,sihirli denklemi kuranTürkiye için eşsiz fırsat pencereleri açılacak.Bankacılık sektörünün çalışma kodlarının milli ekonomi yazılımı ile uyumlu hale dönüştürülmesi, vergi sisteminin üretim ve ticareti canlandıracak esnekliklere göre kurgulanması, vergi denetiminde ölçeğe ve sektörlere göre önceliklerin belirlenmesi, dış sermaye girişinin teşvik edilmesi, operasyonel sermaye hareketlerinin yakından izlenerek istikrarı temin edecek tedbir setinin yedeklenmesi, kamu verilerinde şeffaflık güçlendirilirken kapsamının yeniden tanımlanması...