masalı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dönükiddiası... 1. muhalefet partisini öyle sarstı ki...üzerinden senaryo yazımına dört elle sarılmaya başladılar.CHP,siyasetinden medetumarken, Türkiye, 58yıl öncesinden kalan birhayalihayatageçirme aşamasına geldibile.Köprülere, köprü gelirlerinin özelleştirilmesine, tünellere, havalimanlarına karşı çıkmayı gelenek haline getiren CHP ve şimdi yeniden kıpırdanan organize aklı, Kanal İstanbul'u ve itiraz başlıklarını bahane ederek, İstanbul Belediye Başkanı'nı parlatmakta, anamuhalefet lideriymişçesine Cumhurbaşkanı'na karşı konuşlandırma, neredeyse dengi haline getirme telaşında.Cumhurbaşkanı'ın, her türlü yapay oyunu bozacak kudrettedir. 2023 için rüya görenlere olsa olsa, Türkiye'nin Otomobili ile millete gitme rolü düşer.Yeni asgari ücretin (AÜ) belirlenmesi ile birlikte ağırlıklı bölümü politik veya tepkisel içerikli bir dizi tartışmanın alevlendiğine tanık oluyoruz. Tam da bu nedenle asgari ücretin anlamı ve belirlenme sürecine ilişkin gözden uzak tutulmaması gereken detayları anlatmakta fayda var.Her şeyden önce AÜ, refah içinde yaşamayı temin eden bir gelir düzeyi değil. Sadece, işsizliğin olduğu ekonomik ortamlarda, belirlenen ücretin altında işçi çalıştırılmasını yaptırıma bağlayan çerçevenin adı.AÜ'yü, ilke olarak hükümet de tayin etmez. AÜ, işçi-işveren arasındaki müzakerelerle şekillenir ve hükümet, hakem rolünü üstlenir.2020 yılı için AÜ görüşmeleri başladığında işçi kesimive kestirip attı. İşveren kesimi ise masayave son olarak 2.200 TL'ye gelebildi. Hükümet, işçi ile işveren arasında 2.350 TL'de orta yolu bulmayı istedi ve AÜ desteğini uzatma sözü de verdi.Son düzlükte, işçiler 2.578'de yine ısrarcı olurken, işveren 2.250 TL'den tek kuruş yukarı çıkmayacağını söyledi.Hükümet nihai bir çaba ile 2019 yılı için bir defaya mahsus verilen 100-150 TL AÜ desteğini, makul miktarda 2020'de de uygulamayı önerdi. Nitekim 75 TL'lik o destekle AÜ 2.324 TL'ye çıkabildi.günün sonunda AÜ'nün, 2.324 TL olması bu sayede gerçekleşti.Kuşkusuz, AÜ farklı gelir grupları ile kıyaslanmakta ve haliyle eleştirel sonuçlara da ulaşılmakta. Ancak, 2020 yılı enflasyonu esas alınsa idi 2.191 TL, 2019 enflasyonu esas alınsa 2.262 TL olarak belirlenecekti. AÜ artış oranının, bu yılki enflasyonun 3 puan üstünde olmasını ve bütçeye 7 milyar lira maliyet yükleyen 75 TL desteğigörmek mümkün!Ömrümüzden bir koca yıl geçti, ölüme bir adım daha yaklaştık. Bizlerin ölümü, hiç unutmamamız gerekiyor zira ölüm bizi hiç aklından çıkarmıyor. Gelip geçici bu dünyada,'nin mesajı hep aklımızda olmalı: