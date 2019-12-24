CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıile CHP 24. dönem milletvekili iş insanı'ü karşı karşıya getiren ve siyasete bomba gibi düşendikkatlice analiz edilmesi gereken yönler içeriyor. Zira, konu ana ekseninden saptırılmaya çalışılıyor.Burada üzerinde durulması gereken hususların başında,CHP Genel Başkanı'nun, bu kritik süreci yönetme biçimi ve varsa stratejik hesaplarının ne olduğu geliyor.CHP'li belediyelerinidari ve mali sorunlarını aşma biçimi ileşimdiye kadar AK Parti'ye yönelttiği suçlamalarınhaksızlığında ve aksine o iddialarlabizzat malûl olmasında düğümleniyor.

***

Kemal Bey, daha birkaç hafta öncesine kadar ailece görüştüğü hatta birlikte sinemaya gittiği Sinan Aygün'ün şikayetini dinledikten sonra, neden Mansur Yavaş'la bir araya getirerek meseleyi çözmüyor? Niçin zaman kazanmayı tercih ediyor ve partinin mali işler sorumlusu Ankara Milletvekiliüzerinden halledeceğini vaat ediyor? Aygün'den önce ve sonra görüştüğü Yavaş'ın anlatımlarına nasıl ikna oluyor? Burada, klasik basiretsizlik hali mi yoksa, tıpkı Külliye'ye giden CHP'li iddiasındaki gibi fırsatçılık durumu mu yaşanıyor? Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin büyükşehirlerde üstlendiği sorumluluğu yerine getirmesindeki yetersizlikleri ve beceriksizlikleri biliyor. Buradan, mağduriyet üretmeyi, CHP tabanını konsolide etmeyi," yayılmasını hedefliyor! Aygün'ün CHP'den ihracı için jet hızıyla düğmeye basılması, parti ile bağının kesilerek,algısı yaratılması da bu tezi doğruluyor!Bir adım ileri giderek,denilerek, son 9 yılda Kılıçdaroğlu'nda benzerleriçokça görülen yöntem kullanılıyor.CHP Sözcüsü'ın,beyanıda gelinen noktayı özetliyor. Sözde dürüstlüksloganı ile kitleler zinde tutulurken, arkaplanda CHP'li belediye başkanları adına işalemine racon kesen yeni aktörlerin türediğiilan edilmiş oluyor.CHP'li belediyelerin düne kadar eleştirdikleri zam silahını çekmesi, borçlanma için meclislerden yetki istemesi, yurtdışında para araması seçim dönemi ile sonrasındaki söylem- eylem farkını açıkça ortaya koyuyor.Tutarsız da olsalar, hayatın gerçekliği içinde yorumlanabilecek bu hamlelerin ötesinde,dedirten olay ise CHP'li belediyelerin kaynak bulmak için piyasaya salma salmasında ve bu amaçla elindeki kamu yetkisini kullanmasında patlak veriyor.

***

Sinan Aygün, kamuoyunun yakından tanıdığı, özgün özellikleri, inişli çıkışlı grafiği olan, insani yanı güçlü bir isim. Artık hukuki hesaplaşmaya sahne olan, iş yapma ve risk alma tarzında mevzuatın esnekliklerini kullanmış olabilir! Ancaaak, belediyenin bir punduna getirip okul veya bağış adı altında aracılar vasıtası ile fatura çıkarma girişimi imar mevzuatının ötesinde sonuçlar doğurur!