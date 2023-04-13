Hayâ; utanma duygusu, ayıplanan bir şeyin korkusuyla insanda meydana gelen mahcubiyet hissidir. Bir insanın tavır ve davranışlarında ölçülü olması, kötü ve çirkin işlerden uzak durması ve haddi aşmaması da hayâdır. Bu konuyla ilgili Hz. Peygamber (SAV),buyurmuşlar (Buhari, İman), Allah'tan hakkıyla hayâ etmemizi (Tirmizi) emretmişlerdir.Hayânın en üst mertebesi şüphesiz Allah'tan hayâ etmektir. Her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu idrak eden Müslüman, dolayısıyla hoş olmayan davranışlardan kendini uzak tutar. Allah (CC), hayâ ve edep sahibi kullarını sevmekte ve Kur'ân-ı Kerim'de onları şöyle övmektedir:(Bakara, 273).Ahlaklı bir toplum meydana getirme gayesinde olan rahmet Peygamber'i şüphesiz hayâ duygusunda da zirve idi. O'nun tertemiz hayâsını(RA) şöyle anlatıyor:(Buhari, Menakıb).Peygamber Efendimiz'in üstün ahlakını hayatlarına örnek edinen güzide sahabe arasında da hayâ duygusu çok yüksek olanlar vardı. Örneğin hayâ timsali olarak tanıdığımız Hz. Osman (RA), bir gün Hz. Peygamber'i ziyarete gitmişti. Uzanmış bir hâlde odasında dinlenen Efendimiz, daha önce Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i odasına kabul etmiş, sonra Hz. Osman içeri girdiğinde derhal ayağa kalkmıştı. Aişe validemiz,diye sorduğunda, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:(Müslim).Peygamberimizin yanında yetişen Enes bin Malik (RA) ise Efendimizin hayâsını şöyle ifade eder: "Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, kesinlikle hakaret etmez, mübarek ağızlarından kaba bir söz çıkmaz ve lanet etmezdi. Birimize kızacak olduğunda sadece 'Allah iyiliğini versin, ona ne oluyor ki!' derdi. (Buhari, Edeb).Edep ve hayâ dinimizde öyle kıymetli bir yere sahiptir ki, "İslam edepten ibarettir" denilse yanlış olmaz. Hz. Ali (RA) edebi şöyle över:Hak dostu Hz. Mevlânâ ise iman-edep ilişkisine şöyle değinir: "Aklım, kalbime 'İman nedir?' diye sordu. Kalbim ise aklıma 'İman edepten ibarettir' dedi."İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime kılavuz edindim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Salat ve selamlar, tahiyyat ve ikramlar, her türlü saygılar, asfiyanın başı, son Peygamber'e, O'nun mübarek nesline, dostlarına, O'na tabi olanlara olsun ya Rab!"Kişievine döndüğünde, içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını anarsa, şeytan avenesine 'Burada size ne yatacak yer ne de yiyecek bir şey var' der. Eve girerken besmele çekip yemek yerken çekmezse şeytan, avanesine şöyle der: 'Yemeğe yetiştiniz fakat yatacak yeriniz yok.' Ne girerken ne de yemek yerken besmele çekmezse şeytan, avanesine 'Hem yatacak yere hem de yemeğe yetiştiniz' der."Bir kişinin din kardeşini üç günden fazla küs bırakması, helal değildir. O halde bir küslük ki, iki mümin birbirine kavuştukları zaman biri yüzünü şu tarafa çevirir, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki iki müminin hayırlısı, önce selam vermeye başlayanıdır." (Buhari)"Kimbir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 93)Dilediğini aziz edenHayırlı bir iş yapıyorsunuz. Kutluyorum sizi. Karşılığında bir ücretalmanız haram değildir. Önemli olan bu işi severek yapmanız ve çocuğaşefkatli davranmanızdır.Borsada işlem gören paranın nisap miktarınıaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlindezekâtının verilmesi gerekir.Sadece bağırsaklarda hissedilengaz veya gurultu ile abdestbozulmaz.