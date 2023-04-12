Ne zaman bir olsak, iyi işler yapsak mutlaka şeytan ve nefislerimiz şer üretmeye başlar. Gücümüzü zafiyete uğratır. Elimizdeki gücü ve imkânı sarsar ve ve bizi ortalıkta perişan halde bırakır. Ondan sonraki yakınmaların, eyvahların hiçbir manası yoktur. Giden gitmiştir, geri gelmez.Yüce Rabb'imizin verdiği her imkân ve güç aslında bir imtihandır. Yüce Rabb'imiz imkânları ve gücü, nimet ve fırsatları nasıl kullandığımıza bakar. Yanlış kullanırsak ibadetimize ve samimiyetimize bakmadan alır. Bir daha da vermez. Bildiğiniz gibiHz. Peygamber'in (SAV) başkomutanlık yaptığı bir savaştır. Bu savaş sahabenin söz dinlememesi sonucunda ağır darbeyle kapanmıştı. Elbette burada hepimizin alacağı ders vardır.Kur'an-ı Kerim müminleri uyarıyor. Gücünüzü, kalplerinizi, himmet ve gayretinizi birleştirmezseniz tümünü yitirirsiniz buyuruyor:(Ali İmran, 103).Söz açık, ayetler net. Birleşmekten, kardeş olmaktan başka yol yok. Yoksa sarsılırız, gücümüzü kaybederiz. Bilmek lazım ki dışarıda bizi sevmeyen o kadar odak var ki sayısını tahmin bile edemezsiniz, tek sermayeleri gönüllerimizin ayrışmasıdır.İmanedenler başkalarından farklı olmalıdır. Çünkü inanan hesap duygusunu ötelemez, boş bırakmaz. Attığı her adımın, söylediği her sözün, yazdığı her kelimenin sorgulanacağını bilir. "Yazıcı melekler, her şeyi yazmaktalar." İnanan ile inanmayan arasındaki en önemli fark şudur: İnanan hesaba hazırdır, hesaba çekilecektir. İnanmayan ise hesaba hazır değildir, inanmadığı ve hazır olmadığı bir hesaba çekilecektir. Çaresi, kaçamağı, fidyesi, kurtuluşu yoktur. İnanmaması veya hazır olmaması bir şeyi değiştirmez. İstese de istemese de huzura gelecektir.sorgulanacaktır. Başkasına yaptığımız her kötü hareket, arkadan söylediğimiz her söz, yazdığımız her kelime, her iftira, her kayırma mutlaka önümüze çıkacak. Ahirette kişi günahından kaçacak, günahı ise onu kovalayacak. İnsan mıknatısa doğru savrulan bir demir külçesi gibi günahlarına savrulacak. Çetin bir gün, çetin bir sınav. Telafi imkânı da yok ahirette. Bu nedenle maddi âlemin cezasından, yargısından önce ruh dünyamızın yargısına kendimizi hazırlamalıyız. Çünkü her günahın, zulmün, haksızlığın, ilahi bir dengeyi ve çizgiyi tahrip ettiğini, bir de kula ait bir hukuku çiğnemek anlamına geldiğini düşünmek zorundayız.Ya Rabbi, şu ahiret azığı az olan adama, lütfunla cömert davran. Hakikatten o; günahlarından dolayı iflas etmiştir, çaresizdir. Senin kapına gelmiş, kapına sığınmıştır. Ey kudreti sonsuz Allah'ım, onu boş çevirme! Şu kulunun günahları çoktur hem de çok fazladır. Sen çok olan günahları da bağışlarsın. Bu kul, çaresizdir; gurbetteki yolcu gibidir. Günahkârdır; kapına sığınmış, rahmet dileyen bir fakirdir. O hep isyan etti... Unuttu seni ve nimetlerini. Hata üzerine hata yaptı. Sen ise bütün bunlara rağmen iyilik üzerine iyilik ettin. Sonsuzca verdin, hep verdin, tükenmez hazinenden isyankârlara da verdin. Rabbim, günahlarım, kum taneleri kadar çoktur. Doğrudur, sayılmayacak kadar fazladır. Ya Rabbi, ne olur günahlarımın hepsini affet, en güzel şekilde arınmış kıl beni.İbni Abbas'ın (RA) rivayet ettiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: "Kardeşinle münakaşa etme, aşırı bir şekilde şakalaşma, yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma."Her kim imam namazı bitirinceye kadar onunla birlikte teravih namazını kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş sayılır.Kapıyı üç kez, bekleyerek çalmak.Şeref verip yükselten.Müslüman hanımların tesettür(örtünme) kurallarına riayetetmeleri farzdır. Ergenlikçağından itibaren Müslümankadınların, namahrem erkeklerinbulunduğu yerlerde veevlerinden dışarı çıkarken başlarınıörtmeleri dini bir gerekliliktir.Ancak bu kurallara riayetetmemek, örneğin başı açıkolarak gezmek, abdesti bozmaz.Abdesti bozacak durumlardanbiri meydana gelmedikçe almışolduğu abdestle namaz kılabilir.Konuşabilen kişininnamazda Fatiha ve diğer sureleri,dilini kıpırdatmaksızınve ses çıkarmaksızın zihindentekrarlaması okuma (kıraat)sayılmaz. Böyle yapmaklanamazın rüknü olan kıraatyerine getirilmiş olmaz.Kişinin kendi duyabileceğibir sesle, fısıldar gibi, harfleriyerlerinden çıkartarak ve eğeryanında başkaları varsa onlarırahatsız etmeyecek bir şekildeokuması gerekir.Yüce Allah'ın ahiret mahkemesinde, eşleriayıran kişiler yargılanır ve elbette günahkârdırlar.Onlara beddua yerine kendinizedua ediniz. Yanlış yapanlar zaten karşılığınıbulurlar. Zulmedenleri Allah'a havale ediparadan çekiliniz.