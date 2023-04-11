İyilikleri hiçbir zaman ertelememek lazım. Yarın çok geç olabilir. Çünkü kimse beş dakika sonrasının kendisine ne hazırladığını bilemez. Hayat ne kadar gerçekse ölüm de o kadar gerçektir. Peygamberimizin,emri belleğimize bu gerçeği yerleştirme amacını taşır.Bizler nefsimizin arzularını yerine getirmekte çok aceleciyizdir. Çoğu kez helal veya harama bakmadan nefsimizin isteklerine boyun eğeriz. İçimizdeki temiz duygular bizi doğruya yönlendirmek istediğinde bu temiz duyguları basit bir rüşvetle sustururuz.deriz. Doğru olan, vaktini beklemeden vakti kollamak olmalıdır.anlatıyor: "Bir seferinde Peygamberimizin arkasında ikindi namazını kıldım. Peygamberimiz selam verip namazı bitirdi ve sonra hızla yerinden kalkıp evine girdi. Biz de O'nun bu ani tavrından dolayı endişelendik. Peygamberimiz biraz sonra döndü. Bizlerin endişelenmiş olduğunu anlayınca şöyle buyurdu: Odamda biraz altın ve gümüş vardı. Onu hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen dağıtılmasını istedim. Onun için süratle eve girdim." (Buhari, Ezan, 158; Nesai, Sehv, 104).Evet, iyi işlerde, ibadette, Allah'a yönelişte, tövbede acele etmek lazım. Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor:(Müslim, İman, 186).Peygamberimiz "Şu beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil" buyuruyor: İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalanmadan önce sıhhatinin, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşgul zamanlardan önce boş vakitlerinin, ölümden önce hayatının (Buhari, Rikak, 3).İslam, hayatı ve nimetleri doğru ve verimli kullanmamızı öğütler. Hayattan kopmayı değil, hayata gerçek anlamını kazandırmayı emreder. Kur'an ayetleri, hayatın sarhoş ettiği insanları sarsmaya çalışır. Manevi sarhoşluğun, bir şişeden gelen sarhoşluğa benzemediğini anlatmaya çalışır. Hz. Mevlânâ şöyle der:Kalbimizi sürekli Rabb'imizle meşgul edelim. Unutmayalım, kişi hayatı boyunca neyle meşgul olursa hayatının son anında da onunla meşgul edilir. Son nefesini veremeyen bir adamın hâlini büyük bir âlime sordular. Dediler ki:O âlim sordu:Dediler ki:Büyük âlim şöyle dedi:Öyle dediler. O zamangördüler ki adam coşkuyla birdedive ruhunu teslim etti. Tekrar döndüklerindeâlim zat şöyle izah etti:anlatıyor: "Kişi ölmeden önce neye düşkünse onunla meşgul olur ve ruhunu öylece teslim eder. Ben bir ara son nefesini veren bir insanın yanında bulunuyordum. Adamın hâli güzel değildi. Ben sürekli ona 'La ilahe illallah-Allah'tan başka ilah yoktur' sözünü telkin ederken o para sayar gibi parmaklarıyla oynuyor ve birtakım hesaplar yapıyordu." Hayatı boyunca kalbini paraya bağlamış adam son nefeste kalbinden parayı atamıyor. Varlık âleminde kendini neyle meşgul ederse, sonsuz âleme doğru yol alırken de kalbi onunla meşgul olur.ihanet etseler bile sana güvenenlere ihanet etme.sırrını yayanın sen sırrını yayma.ümitsizliğe bürünme, tövbe kapısı açıktır.zulmedilmesini istemediğin gibi sen de kimseye zulmetme.olmayan konuda çok yasaklayıcı olma.ihmal edip de nafilelere fazla dalma.ailene nasihatte ihmalkâr davranma, sen onlardan sorumlusun.seni hür yaratmışken başkasına köle olma.hüküm verme.düşmanını dost edinme, bu dostunu senden uzaklaştırır.hakkını koru, zira kardeşinin hakkını zayi eden kardeş olmaz.Allah'ım, belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım.Allah'ım, benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez. Allah'ım, senden bu ayda; iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım."Allah'ın kulunun tövbesinden duyduğu sevinç, birinizin çölde kaybetmiş olduğu devesini bulmasından dolayı duyduğu sevinçten daha fazladır.""Sizden, iyiye çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir cemaat olsun. İşte kurtuluşa erişenler yalnız onlardır."Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alıkoyan.Orucu su veya hurma ile açmak.Türbe ziyareti, mezarziyaretidir. Mezarları ziyaretsünnettir. Peygamberimizbuna teşvik etmiştir. Ancakorada mum yakmak, çaputbağlamak, etrafında tavafetmek, ondan bir şey istemekgibi hususlar bidattir. Şirkeyol açacak tavırlardır. Doğruolan, orada durup Allah'tantövbe ve istiğfar dilemek vetürbe sahibine dua etmektir.Gusül abdesti alırken dua etmektebir sakınca yok. Çünkü gusül abdestialmaya başladığınızda besmele çekerekyıkanmaya başlıyorsunuz. Onuniçin dualarınızı okuyabilirsiniz.Borcunu ödemeyen kişiyehakkınızı helal ediyorsanızo sizin büyüklüğünüze işarettir.Sizin güzel bir insan, tahammüleden bir insan olduğunuzugösterir. Ama bir kişi parasıolmasına rağmen borcunu ödemiyorsagünahkârdır. Böyle birdurumda siz de hakkınızı almayaçalışın; çünkü sizin hakkınızdaçoluk çocuğunuzun rızkıolabilir.