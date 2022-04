Zekât, arınma ve bereket demektir. Fıkıh dilimizde zekât, belirli yerlerde harcamak üzere dini ölçülere göre zengin sayılan kişilerin mallarından alınan belli payı kasteder. Kur'an-ı Kerim'de zekât kelimesi iki yerde (Kehf 18/81, Meryem 19/51) geçer ama sözlük anlamı toplam otuz ayette geçer.Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde zekât ve namaz beraber anılır. Bu da iki ibadetin birbirini tamamladığı anlamına gelir. Biri maddi dünyamızı, öteki ise manevi hayatımızı temizler.Peygamberimiz malların zekâtla korunduğunu hatırlatır (Et- Tergip, C.1, S.520). Fakir ile zengini birbirine yaklaştıran zekât, malımızı bereketlendirir. Çünkü fakir, zekâtını veren zengine "Allah daha çok versin" diye dua eder. Zekâtın gerekliliği için kişinin zengin olması gerekir. Zenginlik ise borçlar ve bir yıllık zaruri ihtiyaçlar hariç belli bir miktar paraya veya ticaret malına sahip olmakla mümkündür. Bu şartlar oluşunca zekât vermek kişiye farz olur. Ayrıca hayvanların ve mahsullerin de zekâtını çıkarmak gerekir.Nisab denilen zekât sınırı genellikle 80.18 gram altının parasal karşılığıdır. Bu sınırı aştıktan sonra artık paranın tümünün kırkta birini zekât olarak vermek gerekir. Zekât şu sınıf insanlara verilebilir: Fakirler, yoksullar (hiçbir şeyi olmayanlar), borçlular, yolcular (yolda kalmış kişiler), Allah yolundakiler. Peki, kimlere zekât verilemez: Anne-babaya, büyükanne ve büyükbabaya, evlada ve bunların çocuklarına (torunlarına), zenginlere, gayrimüslimlere zekât verilmez. Karı koca da birbirine zekâ veremez. Bazı fıkıhçılara göre zengin kadın, kocasına zekât verebilir.Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Malının zekâtını ödediğin vakit, üzerindeki borcu yerine getirmiş olursun." Bu hadis müminin mali yönden sorumluluk sınırını belirtir. Kur'an-ı Kerim zekâtı emretmiştir. Zekât bir borçtur. Mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Zekât; fakirin Müslüman zenginin malı üzerindeki payıdır. Bu pay ise nakit parada yüzde iki buçuğa, yani kırkta bire denk gelmektedir. Bu miktar yılda bir kez ödenecektir.Müslüman zekât ödemekle yükümlüdür. Zekâtın miktarının üzerindeki bağış, yani sadaka ise kişinin hür iradesine bırakılmıştır. Dilerse malının üçte birini fakirlere dağıtır. İsterse malının sadece kırkta birini, yani zekâtını.Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyuruyor: "Kişi malının zekâtını ödediğinde o malın üzerindeki şerri ortadan kaldırmış olur." Zekâtı ödenmemiş mal, günah ve sorumluluk vesilesidir. Kişi bu malın tümünden sorumlu olur.Zekât, malı azaltmaz. Bilakis bereketini çoğaltır. Müslümanlar, Emevilerin adil halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminde zekâtlarını tam ödedikleri için İslam ülkelerinde zekât almaya müsait insan bulunamamıştır. Ülkemizde her zengin zekâtını ödeseydi elbette ki yüz binlerce muhtaç kişi, muhtaç sınıfından orta halli sınıfa geçerdi. Bunun için zenginin bütün malını veya yarısını veya üçte birini değil, zekâtını ödemesi yeterlidir.Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin sevdiğin ve senin razı olduğun, senin zatına ve yüceliğine layık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz, sana, ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz."Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.""Allah'ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir."Allah'a secde etmelisin. Secde ettikçe Allah senin dereceni yükseltir ve senden bir günahı düşürür.Çocuğunuzu aldırmayınız. Bizce çocuğunözürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi deolsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlüolan çocuğun da yaşama hakkı vardır.Kişi kurban kesmek yerine parasınıdağıtmakla, vacip olan kurban borcunuödemiş olmaz. Sadaka vermek ayrı biribadet, kurban kesmek ayrı bir ibadettir.İnsanların yaş geçtikçe derisinde kırışıklıkların olması kâinatın tabii kanunudur. Yaşlanmanın çok güzel bir tarafı vardır.İnsanın ömrünü gözden geçirmesi, yaşlılık dönemini dengeli, ölçülü ve güzel yaşaması ayrı bir nimettir. Botoks konusu ise yenibir olaydır. İslam'ın genel prensipleri içinde değerlendirilmelidir. Yaradılışı değiştirmeye çabalama gibi algılanırsa kaçınmak gerekir.Ama kişiyi çok rahatsız eden bir görüntüden kaçınmak için yapılırsa tavsiye edilmeyen bir işlem olur. Belki mekruh olarakalgılanır. Ama çok katı bir değerlendirmeyle "haramdır" demenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü haram kelimesi ağır birkelimedir ve içtihat konusu olabilecek konularda bu kavramı kullanırken cimri davranmak gerekir.