Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi hakkında Kuran-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini anlatan bu surede, Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Kur'an-ı Kerim, bu gece Hz. Peygamber'e (SAV) inmeye başlamıştır. Bu gecede Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabbimiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayarlar. Ve dua edenlerle beraber dua ederler. "Allah'ım selamet, esenlik ver" derler. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürer.Bu gece sabaha kadar tam bir manevi esenlik ve güvenliktir. Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan biri, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin hayli yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır. "Kadir"in bir anlamı da "darlık" demektir. Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğu konusunda birçok İslam âlimi söz birliği etmiştir. 23. gece olduğunu söyleyenler de vardır. Hz. Peygamber (SAV) bu aydaki son 10 geceye işaret etmiş ve "Kadir Gecesi'ni ramazan ayının son on gününün tekli gecelerinde arayınız" buyurmuşlardır. Peki, neden açık bir dille 'şu gece' denmemiştir? Muhtemelen sadece bir geceyi dolu dolu değerlendirip de diğer gecelerdeki büyük fırsatı kaçırmayalım diyedir. Zaten Peygamberimiz (SAV) ramazanın son 10 gününü dolu dolu geçirirdi.Ramazan ayının artık veda edeceğinin de bir ilanı olan Kadir Gecesi son bir fırsat sunuyor. Vakti iyi değerlendirin. Elinizdeki imkânı hoyratça harcamayın. Rabb'in kapısından alacağınızı almadan ayrılmayın.Kadir Gecesi bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Müthiş bir fırsat. Yüce Rabbimiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir Gecesi. Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapmayı sürdürenler, kumara devam edenler, kul hakkı yemeye devam edenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır. Onlar için ne kadar büyük bir kayıp!Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.Bu melekler yeryüzüne inip Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya, rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek, anlamını okuyarak, ibret alarak, kendimizle hesaplaşarak, Kur'an-ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini de düşünerek.Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, dua okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakın. Daha dün konuştuğunuz birçok kişi bugün belki hayatta değildir. Fırsatı kaçırmayalım.Kul haklarını helal ettirelim.Bu gece tövbe edelim. Hepimizin günahı var. Günahsız olanımız yok. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? Keşke daha önce Rabb'inin hatırı için bırakabilse.Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun.Rabbim, dünyada hüzün ve üzüntü var. Ahirette ise hesap ve azap olacak. Hani nerede kurtuluş, hani nerede rahat ve sevinç? Ya Rabbi! İşte sokaklarda dolaşanlar, ihtiyaçlarını gidermek için sokaktalar. Ben de sokaktayım, sen beni affedesin diye. Ya Rabbi! İşte ateşe düşme korkusu beni uykusuz bırakıyor. Sen bana mağfiret et."Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Bizden başkasına benzeyen, bizden değildir. Yahudilere ve Hıristiyanlara benzemeyin!"Gece namaz kılma âdetinde olup da uykusu galip gelen kimseye Allah kılmadığı namazın sevabını verir, uykusu da sadaka olur.Muska; hastalık, göz değmesi ve benzeri sıkıntılardan korunmak içinyazılan ve üstünüze asılan dua demektir. Kişinin Kuran-ı Kerim'denveya Hz. Peygamber'in (SAV) hadislerinden bir duayı yanında taşımasısakıncalı değildir. Ama aslı esası bilinmeyen, farklı sembolleri anımsatanİslam'a aykırı öğeler taşıyan muskacılıkla meşhur insanların yazdıklarıbu türden yazılı metinleri taşımak ve takmak doğru olmaz.İslam dinine göre kişinin kendi canına kıyması (intihar)yasak olduğu gibi, tıbbi verilere göre yaşama ümidikalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın yaşamınabir başkasının eliyle son verilmesi talebi olan ötanazide yasaktır. Zira son saniyede bile herhangi birtedavi gelişebilir. Hayattan ümit kesmek doğru değildir.Namazlardan sonraki tespih uygulaması yani Sübhanallah,Elhamdülillah, Allahuekber tespihleri Hz. Peygamber dönemindetopluca yapılmıyordu. Herkes kendi kendine okurdu. Ama daha sonrakidönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı.Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Faydalıdır.