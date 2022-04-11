Severdim onu. Yanına koşardım. Çağırdığında sözünü iki etmezdim. Sırdaşım gibiydi. Sıkıntımda yoldaşım gibiydi. O benden memnundu, ben ise onun bazı hareketlerinden memnun değildim. Uyarırdım.derdim. Kalbini gösterirdi. Hakikaten de iyi bir kalp sahibiydi. Kimseye kötülük düşünmezdi, kendi halindeydi.'Evet'ime 'hayır' demedi. 'Hayır'ıma da 'evet' demedi. Ama gönülden hiç tamam demedi.Yıllar geçti böyle. Ben konuştum o dinledi. Sadece dinledi. Ben söyledim o doğruladı. Ama dilinde sadece. Çünkü dediklerimi hiç yapmadı.Dediğime hiç gelmedi.Ben bir gün dedim ki;Dedi ki;Hak şahidimdir hep çabaladım. Koşuşturdum. Taşı eritecek bir sabırla direndim.Bir gün, "Beni teselli etmek için dedi ki; niye bu kadar yıpratıyorsun kendini? Sen bana anlatmadın mı? Ebu Cehil, Muhammed (s.a.v.) peygamberi dinlemiş ama yoluna gelmemiş. Beni de böyle say. Böyle kabul et" dedi.dedim."Ben o değilim, ben O'nun ayak turabı değilim, sen de Ebu Cehil değilsin. Tövbe et, istiğfar et, kendini sahile at. Bak rüzgâr var. Dalga geliyor. Hazırlıksız yakalanacaksın. Girdaba düşersin. Anafora yakalanırsın. Sahil sert esiyor. Bulutlar geliyor bak" dedim.O bu cümleleri de anlamadı. Hava tahmini yapıyorum sandı. Yanıldı.Kendi kendime 'hidayet satınalınmaz, aranır varılır' buymuş demek istedim.Üzüldüm. Daraldım. Çaresiz 'kadere razı' oldu.Uzun müddettir haber almamıştım. Görüşmemiştim. Aramamıştım da. Ne yaptığını bilmiyordu.Dün gece rüyama girdi. Feveran ediyor, ağlaşıyordu.Bileti meğerateşe kesilmiş. Çünkü ibadeti yoktu, Rahman'ainancı, Hz. Resul'e yakınlığı yoktu.Onu ateşte gördüm. Elimi uzatmak istedim, elini tutmak için benim elime de ateş değdi.Aradım. Araştırdım. Neler yapıyor diye. Buldum.Acaba gördüğüm akıbeti miydi? Bilmiyorum...Hz. Ukkaşe'nin DuâsıAllah'ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle.Dinî ve dünyevî işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle.Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır.Son nefesimde kelime-i şehâdet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır.Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey celâl, beka, azamet ve ikram sahibi Allah'ım; rahmetin, izzetin ve kibriyân hakkı için Hz.Muhammed'e (s.a.v), O'nun âl ve ashabına salât ve selâm eyle!Allah'ım, amellerimiz az, ihtiyaçlarımız çok.Fakat sen bizim Mevlâmızsın, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcısın.Affını diliyoruz ve dönüşümüz sanadır.Güç ve kuvvet ancak yüce ve azîz olan Allah'ın yardımıyladırMüslüman kardeşi için dua eden"Kim mümin kardeşi için gıyabında dua ederse onunla görevli melek; 'Amin, aynısı senin için de olsun' der""Mü'minler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir.""Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder."Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti dealmış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest almasıgerekmez. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in gusül abdestine başlarkennamaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdestalmadığını ifade eden hadisler vardır.Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayıalıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışmaise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenincebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebindenpara çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkübunun adı kumar olur.Sabah namazının vakti "imsak" vaktiylegirer. Takvim yapraklarındaki imsak vaktininyazıldığı saat gelince, sabah namazınıkılabilirsiniz. Ezanı duymanız veya beklemenizgerekmez.