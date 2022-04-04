Ramazan ayının en belirgin özelliklerinden birisi de, yardım ayı olmasıdır. Fakirlere, borçlulara, muhtaçlara yardımın herhangi bir zaman dilimiyle sınırlı olmayacağı çok iyi bilinir. Ama bazı zaman ve mekânlar vardır ki, oralarda yapılan her iyilik kat kat sevaplandırılır.Bunun içindir ki Hz. Aişe (ra)demiştir.Hangi iyilik, bağış ve güzellikte önder olabiliyoruz?Hangi hayırlı adımda önde yürüyebiliyoruz?Bütün bunları yaparken de görüntü, reklam ve gösterişten uzak durabiliyor muyuz? Çünkü iyiliklerini reklam aracı yapanlar, küçük menfaat peşinde koşan müflis tüccarlara benzerler. Nedendedim? Çünkü bunun karşılığında, ahirette ona herhangi bir sevap dönmeyecektir.Hz. Ali (ra) "sözünü işte bu gösterişhastalığından kurtulabilmekiçin söylemiştir. Yapılan yardımlarıgöstermek ve ilan etmek, sadece vesadece başkalarını da aynı işe teşvikamacı taşıyınca dinen kabul görebilir.Onun da ölçüleri zaten bellidir.Bu mantıktan dolayıdır ki, Hz. Ali dağıtacağı dört altının birini gece, birini gündüz, birini gizli, birini açık verirdi. Hem ders vermiş olur, hem ruh âlemini rahatlatırdı. Ama ne yazık ki, birçok işimiz gibi iyiliklerimiz de bu nazik dengenin çok dışındadır.Hz. Peygamber (sav) dönemine ait aktaracağımız bir hadise fakirlik ve çaresizlik karşısında ne kadar hassas olmamız gerektiğini gösteren önemli mesajlar içeriyor."Günün ilk saatlerinde Hz. Peygamber'in yanındaydık. Resulullah'ın (sav) yanına üstü başı olmayan, ayakları çıplak, sadece kaplan derisi gibi çizgili bir çaputa sarılmış, kılıçları boyunlarına asılı bir grup insan çıkageldi. Bunların hepsi Mudar kabilesine aittiler. Hepsi fakir ve sefil bir görüntü çiziyordu.Bunların perişan halini gören Hz. Peygamber'in (sav) yüzü bir anda değişti. Odasına girdi ve sonra geri çıktı. Hz.Bilal-i Habeşi'ye ezan okumasını emretti. Bilal (ra) de ezan okudu.Namaz için kamet getirildi, eda edildi. Peygamberimiz namazdan sonra cemaate hitap etti ve '(Nisa, 1) ayetini okudu.Hemen bunun peşinden de Haşr Suresi, 18. Ayeti ekledi:Ayetleri okuduktan sonra Peygamberimizsözlerine şöyle devam etti:Peygamberimizin bu sözlerinden sonraMedineli bir Müslüman neredeyse taşıyamayacağı kadarağır bir bohçayla geldi, Peygamberimizin önüne yığdı. Sonraherkes peşi sıra onu takip etti. Herkes bir şey getirmeyeçabalıyordu. Öylesine ki, biraz sonra giyecek ve yiyeceklerdenbir yığın meydana geldi.Peygamberimiz son derece sevinçliydi. Yüzüne baktım, sanki yaldızlanmış gibi parlıyordu. Şöyle buyurdu:'İslam'da kim ki hayırlı bir yol açarsa, ona bu hayrın sevabı ile kendisinden sonra bu sevabı işleyenlerin mükafatı eksiksizce verilir. Kim ki kötü bir yol açarsa, ona bunun günahı ile kendinden sonra onu işleyenlerin günahı aynen verilir. Ve onların günahından hiçbir şey eksilmez.'"Yeryüzüne hakim olan bağnazlık, aymazlık ve savaşlar; lüks ve israf bize bu mirası getirdi. Bir tarafta yiyecek bulamadığı için eti kemiğine yapışmış Afrikalı aç çocuklar, öte tarafta sınırsız ve anlamsız bir tüketim… Ne dersiniz, aç kalan, mama bulamadığı için kıvranan veya ilaç bulamadığı için hayatını kaybeden her çocuğun günahından bizim hissemize düşeni kaldırabilecek durumda mıyız?Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."Kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göstermen sadakadır"İslam inancına göre kabir azabı vardır.Bazı ayetler buna işaret eder. Sahih hadislerde bunu açıklar (İbrahim Suresi 27; MüminSuresi 46). Peygamberimiz, "Kabir, cennetbahçelerinden bir bahçe veya cehennemçukurlarından bir çukurdur" buyurmuştur.Bu yıl oruç tutamayacak olanların ödeyeceği bir günlük bedelbir kişinin bir günlük doyumu kadardır. Diyanet İşleri Başkanlığıbu yılki fitre ve fidye bedelini 40 TL (kırk TL ) olarak belirledi.Bunun altında ödemek doğru olmaz. Ama daha üstü verilebilir.Yani üst sınırı yoktur. Sadaka-i fıtır da aynı miktardır.Gebe olan bir kadın doktoruna danışmalıdır.Bu konuda inancınız hakkındabilgisi olan bir doktorun beyanı bizimiçin esastır. Ancak bu hususta sizin dekararınız ve durumunuz önemlidir.