İslam dini sermayeye karşı durmak yerine sermayeyi edinme yoluna bakar. Haram yolla elde edilen sermayeyi haram sayar. Rüşvet, faiz, haram kılınmış malın satışından elde edilen para, başkasının hakkını gasptan elde edilen sermaye, hile ile elde edilmiş para, hırsızlık, çapulculuk, baskı ve benzeri yollarla elde edilen sermaye haram kazanç sayılır.Doğru ve meşru ticaretten elde edilen kazanç saygın ve muhteremdir. Hz. Peygamber (sav) helal kazancı överdi. Kendisi gençliğinde ticaret yaptığı gibi, ticaret yapan bir hanımla (Hz. Hatice ile) evlililk yaptı. Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Abdurrahman bin Avf gibi zengin sahabenin müslümanlara yardımını hep övmüştür. Onları zenginliklerinden ötürü kınamamıştır. Kişinin kazandığı malın zekâtını vermesi dini bir gerekliliktir. Yükümlü olunan nokta budur. Bunun dışındaki sadaka ve yardımlar ferdin vicdani yapısına bırakılmıştır.İslam "kapitalizm" ve "komünizm" gibi siyasi ve iktisadi sistemlerin tümüne uzaktır. Haklı ve meşru yolla elde edilen sermayeyi dokunulmaz sayar ve bu para edinme yolunu açık bırakır. Ve bu hususla komünizmden haylice ayrışır. Sermaye edinme yolunu helal kazanç prensibine bağlayarak sermayeyi helal ve dini nizam dairesinde değerlendirip kapitalizmin yolunu kapatır.Refah seviyesini yükseltmeyi esas kabul eder. Yatırıma teşvik eder. Kazancın çoğu ticaretten elde edilir der. 'Veren el, alan elden hayırlıdır' diyerek 'bir lokma, bir hırka' felsefesini reddeder. Fakirliği teşvik etmez. Ancak imkânı olmayan fakiri dışlamayı şiddetle reddeder.Sermayenin bir elde toplanmasını doğru kabul etmez. Kur'an-ı Kerim, "Ta ki servet içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın" (Haşr, 7) diyerek kapitalin serbest rekabetine müsaade eder ve borsa, serbest ticaret, rekabet gibi sistemlerde hareket alanını her insan için açık tutmayı esas alır. Devletten de bu yolu açık tutmasını ister.Rekabette ve kazanç limitinde vicdanilik ve satılan malın zaruri ihtiyaç endeksine dikkat çeker. Malın piyasaya arzında aracıların çoğalmasını hoş görmez. Mesela; köylünün malını pazarda satabilmesi gibi bir ayrıntıyı dahi göz ardı etmez. Üreticinin istismarına ve aracının büyük fiyat farkı koymasına uygun bakmaz.Servet dağılımında adaleti ön planda tutar. Bulanık, anlamsız ve pratiği olmayan eşitlik iddialarını anlamlı bulmaz. Bunu bir istismar aracı görür.İslam, eşitlik kavramını ancak sıfat ve mahiyet itibariyle aynı olan değerler hakkında anlamlı bulur. Aksini iddia eşitlik sloganıyla adaletsizliğe zemin hazırlar. Liyakat, beceri, uzmanlık, kabiliyet, zekâ, kıvraklık, sistemli çalışma gibi fıtrattan gelen farklılıklar servet dağılımını etkiler. Örneklersek, bir babadan mirası devralan birkaç kardeşin parayı aynı tarzda yönlendirmesini beklemek zordur. Bir kardeş o mirası değerlendiremezken diğeri zekâ ve becerisiyle sermayesini artırabilir. Elbette insanlar parayı sahiplenme açısından alt ve üst baremlerde piramit oluştururlar. Ama bu sınıfsız bir piramittir. Zemin ile tavan arasında geçişe hiçbir engel yoktur. Komünist doktrinin sınıf düşüncesi İslam dışı bir yapı için söz konusu olabilir.Kişi tüketimde başıboş değildir. İslam'da israfa kapı kapatılır. Aşırı lüks tavsiye edilmez. Paranın (ki her aşamasında kişinin sorumlu olduğu ailesi bu paraya ortaktır) kumar gibi gayrı meşru yolda tüketilmesine müsaade edilmez. Çünkü haddizatında sermaye sahibi sermayenin tek sahibi değildir. Harama el uzatılamaz. Zenginlik düşmanlığına müsaade edilmediği gibi, fakirin horlanmasına da imkân tanınmaz.Kişi zekâtını verdikten ve sadakaya da önem arz ettikten sonra parasını yatırım ve üretim aracı olarak kullanabilir.Hz. Peygamber (sav) pazarda malın arzına ve tüketiciye satılmasına değinmiştir. Yağmur suyunda ıslanıp ağırlaşmış bir ürünü gösterip bunun su ağırlığını hesap edin dedikten sonra şöyle buyurur: "Bizi aldatan bizden değildir." Bu da malın kusurunun gösterilmesi anlamına gelir. Kusur gizlenmez.Kişi malını hak ettiğinden çok daha düşük veya çok daha yüksek fiyata satarak piyasayı kilitleyemez. Ticaret erbabının tümünün durumu kontrol edilir.ALLAH'IM! Belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, Hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah'ım! Benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez. Allah'ım! Senden bu ayda; iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım."ŞÜPHESİZgöklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O, diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır." (Tevbe 116)"ALLAHIM sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizî, Deavât, 89)El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıfTürbe ziyareti mezar ziyaretidir. Mezarları ziyaret sünnettir.Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak,çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibihususlar bid'attır. Şirke yol açacak tavırlardır. Ancak orada durupAllah'tan tevbe ve istiğfar dilenir ve türbe sahibine de dua edilir.Doğru olanı budur.Hanımlar âdet günlerinde veya nifâs (loğusalık) hallerindeiken dua edebilirler, zikir ve dua anlamı taşıyan âyetikerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet,kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Aynışekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî eserleri okuyup mütalaaedebilirler.Saçları veya bıyıklarıboyamak, suyun deriye ulaşmasınıengellemedikçe gusülaçısından sakınca oluşturmaz.