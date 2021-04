"Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksiniriz. O halde Allah'tan korkun.Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir." (Hucurat, 12)"Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)"Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)"Müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)"Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En'am, 68)"Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)"Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)"İnsanlardan gizler de Allah'tan gizle(ye)mezler. Halbuki geceleyin O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi." (Nisa, 108)"Yalan sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)"Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 67)"Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)"(O kullar) yalan yere şahitlik yapmazlar.Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler." (Furkan, 72)"Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)"Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Maide, 54; Fetih, 29)"Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)"Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın." (Hucurat, 12)"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hucurat, 12)"Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)SORU - CEVAPMümin, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir.Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.Elbette haramdır. Zira bu hareketimizle hukuku ve hak sahibini aldatmış oluruz.Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır." (Taha 75-76)Hz. Peygamber'e (SAV) bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."