Bu hafta içinde ülkemizin yetiştirdiği muhterem bir âlimi vuslat âlemine yolcu ettik. Muhammed Emin Saraç Hoca'mız, hem âlim bir insandı hem de temiz bir geçmişi temsil eden ender şahsiyetlerdendi. Hadis, fıkıh, kıraat, tasavvuf ilim ve edebini almış, zor zamanlarda duruşunu bozmadan bu yüce dine hizmet etmişti.

Geçen yıl onu Fatih Camisi'nde ziyaret etmiş, duasını almıştım. Lahuti bir âleme bakan, vuslatı gözleyen bir hâli vardı. Bereketli bir seleften ilim almıştı. Ders halkasını hem evinde hem camide sürdürdü. Son nefesini vermeden az önce de Buhari'den hadis okumak için hazırlık yapıyordu. O hâldeyken Rabbani yola yol aldı. Allah, dininin yolunda saçını ağartmış kuluna merhamet ve re'feti ile muamele eder. Nitekim musalla taşına gelen vakur cemaat, yüce Allah'ın sessiz şahitleriydi. Şimdi istirahatgâhında dirileceği günü bekliyor.

Mevtayı yolcu etmeye gelen cemaatin dudaklarından dökülen dua, temenni, niyaz, duruş biraz da bizim hâlimizin tercümanı değil mi? Yüce Rabbim hepimize, Fatiha'lı, hak helal eden, ağzı dualı, ahirete hazır ve o âleme sevdalı müminlerce kaldırılmayı nasip etsin. Çoğu kez dostlarımız, sevdiklerimiz bizim hayat tarzımızın da tercümanı oluyor.



Dört inanmış adam

Necip Fazıl, son gününde "Dört inanmış adam cenazemi sırtlasın" demişti ama milyonlar üstadı son mekânına taşımıştı. Bu iş böyledir. Siz sadık insan ararsınız, milyonlar sizi tekbirle yolcu eder. Bunun anlamı çoktur; zira milyonlar cenazede veya evinde gidene şahitlik için yürüyor. Yani diyor ki: "Rabbim ben razıyım, sen de razı ol."

Kim razıdır müminden. Cami, zemin, ağaçlar, dua ettiği ve namaz kıldığı her karış toprak, gökteki melekler, yerdeki bitkiler, havadaki rüzgâr, gökteki kuş, mümin için dua eder. Kazanmış olan kişi bu kişidir işte. Herhangi birinin bu saydıklarımdan nasibi yoksa üzülmesi lazım. Rabbim tövbe nasip etsin.



Nefise Teyze de öyle gitti

Beyaz atlara binip de ahirete gidenler var mı acaba? Bence var. Var olduğunu da biliyorum. Şimdi sizinle bir hatırayı paylaşayım: Henüz gençtik. İlçemizde bize Kur'an öğreten bir teyzemiz vardı: Nefise Teyze. Hepimizin hayatında önemli bir etkisi vardı Nefise Teyze'nin. Eşini kaybedince bacısının evine taşındı. Kur'an okuyan, okutan, zikirle meşgul olan tertemiz bir kadındı. Bilemiyorum ama vefat ettiğinde yaşı 80'i aşmıştı.

Bir gün Nefise Teyze'nin hastalandığını duyduk. Bunu duyan bütün öğrencileri, bu Anadolu'nun nurani, nur yumağı, veli kadınını yolcu etmeye gitmiştik.

Hepimizin elinde Yasin vardı. Evin odaları doldu. Herkes okuyordu. Nefise Teyze nur yağan bir simayla -ufak vücuduylasedire uzanmıştı.

Ağırlaşınca yeğenini yanına çağırdı ve kulağına bir şey fısıldadı. Yeğeninin yanaklarından gözyaşları damladı. Daha sonra bir daha yeğeninin kulağına fısıldadı ve sonra tertemiz vefat etti.

Daha sonra yeğenine sordu bazı öğrencileri, "Nefise Teyze sana ne dedi?" diye. Zor aldık ağzından sözleri. Ama sonunda öğrendik. Nefise Teyze, şöyle demiş yeğeni Cemal Hoca'ya: "Cemal! Aşağıda beyaz giysili biri gelmiş. Beyaz bir at getirmişler. Bana 'Gel teyze, seni bu ata bindirip götüreceğiz' diyorlar. Gidip bineyim mi?"

Meğer beyaz at görünmüş ona. Meğer güzel insanlar güzel atlara, beyaz atlara binip gidiyorlarmış. Nefise Teyze beyaz ata bindi ve gitti. Zamanı gelince Rabbim bize de nasip eylesin.

Muhammed Emin Saraç Hoca'mızın evlatlarına, Yekta Saraç Hoca'mıza ve Fatih Saraç Bey'e sabrı cemil dilerim.

***

Dalı kaldırınca

Allah'ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Bir adam, bineğin üzerinde yolda yürüyordu. Yol üzerinde bir dikenli dal gördü. Bineğinden indi ve o dalı yoldan attı. Allah (c.c.) o kişinin bu hareketini beğendi ve adamı sırf bu amelinden ötürü affetti."



'Bir adam gördüm'

Yine Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Bir adam gördüm. Cennette sağasola dönüyordu. Bu adam yol üzerinde duran ve insanlara eziyet eden bir dalı kaldırmıştı. Bundan dolayı da cennetlik olmuştu."



Adam Ebu Zerr'i deneyince

Genç biri Hz. Ebu Zerr'in yanına geldi. Ve ona ait olan hayvanlardan birinin, koyununun ayağını kırdı. Ebu Zerr, gence sordu: Niçin hayvanın ayağını kırdın? Hem de kazaen değil. Derdin nedir?

Genç şöyle dedi: "Evet kasten kırdım. Zira seni kızdırıp tahrik etmek istedim. İstedim ki bana kız, küfret ve beni döv. Böylece günaha gir! Senin böyle çok ahlaklı ve affedici olman beni rahatsız ediyor." Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yakın arkadaşlarından olan Ebu Zerr (r.a.) gence şöyle cevap verdi: "Ben sana kızmıyorum. Seni kullanan ve seni bu çirkin ve kötü işe teşvik eden şeytana kızıyorum. Seni ise affediyorum."



Tasavvufi bir yaklaşım

İçkiyi yasaklama sürecine giren ayetlerden birisi şu idi:

"Sarhoşken namaza yaklaşmayın" (Nisa, 43) ayeti, içkinin kesinlikle yasaklandığını haber veren Maide Suresi'nin 90. ayetinden önce inmişti.

"İçkiliyken namaza yaklaşmayın" ayetine bazı tasavvufi âlimler şöyle bir tasavvufi yorum da getirmişlerdir:

"Dünya sevgisiyle sarhoşken namaza yaklaşmayın. Zira dünya sarhoşu olan kişi, kılacağı namazdan bir haz alamaz. O halde namaz için divana durduğunuzda dünya sevgisinden, meşgalesinden ve iltifatlarından kendinizi arındırın."



Bir dua

Hz. Peygamber, Kur'an'dan bir sureyi öğretir gibi şu duayı arkadaşlarına öğretiyordu:

"Allah'ım! Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Deccalin fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım."



Bir ayet

"Nerede olursanız olunuz, Allah sizinle beraberdir. Ve Allah bütün yaptıklarınızı görür." (Hadid, 4)



Bir hadis

"Bir kötülük yapacak olursan arkasından hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silip götürsün."



Bir yakarış

Haksızlık etmekten sığındığım gibi, haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım Allah'ım!

***

Ramazanda zor durumda kalan kişi, orucunu bozarsa 61 gün tutması lazım mı?

Ramazan ayında zor durumda kalan kişi orucunu bozabilir. Hastalık veya benzeri gibi zor durumda kalan kişi orucunu bozduğunda bundan dolayı ileride sadece bir gün kaza yapar. Bu durum Bakara Suresi'nin 173. ayetinin kapsamına girer. Bu nedenle de ramazan ayında acil bir sıkıntısı, ciddi bir sağlık problemi olan kişi orucu bozar, sonra da ileride kaza yapar.

İçinde bulunduğumuz Recep ayında oruç tutalım mı?

Efendimiz bu ayda zaman zaman oruç tutardı. Ancak Recep ve Şaban aylarının tümünü oruçla geçirdiği şeklinde bir kayıt yoktur. Bu nedenle biz de Recep ayının pazartesi ve perşembe günlerini yahut bu ayın 13, 14, 15. günlerini oruçla geçirebiliriz. Başında, ortasında ve sonunda da oruç tutabiliriz.

Kıyamet bütün gezegenler için gelecek mi?

Kıyamet bütün evren için geçerlidir. Elbette yeniden oluşum Yüce Allah'ın emriyle ve O'nun istediği gibi olacak. Bütün yaratılmış olanlar; insan, melek, cin, şeytanlar ve diğer canlılar, hepsi mahşer yerinde hazır bulunacaklardır. Elbette ki bu hususta birçok ayet ve hadis vardır. Ancak her şeyin en ince ayrıntısını ancak Yüce Allah bilir.

"Allah birdir" diyen sonunda cennete girer mi?

"Allah birdir ve Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir" diyen kişi günahı ne kadar çok olursa olsun azabını ve günahının bedelini çektikten sonra cennete girecektir. Günahlarının affı veya affedilmemesi, tövbesinin kabul edilip edilmemesi Yüce Allah'ın vereceği bir karardır.

Hz. Peygamber'in amcası için, "Amca, Allah birdir de ki, ben sana Allah huzurunda şahitlik edebileyim" ısrarı bu hassasiyetten kaynaklanır. (Müslim, iman, 39)

"Kim 'Allah birdir' derse cennete girer." (Buhari, iman, 33; Müslim, iman, 8)

"Allah'ın rızasını gözeterek 'Allah'tan başka ilah yoktur' diyene ateş dokunmaz." (Buhari, salat, 46)

"Kalbinde zerre kadar iman olan sonunda cehennemden çıkarılır" (Tirmizi, cehennem, 10) gibi bütün rivayetler müminin mutlaka cehennemden çıkarılacağını gösteriyor.

Bu, şu demek değildir: Her türlü günahı işleyen Müslüman hemen cehennemden çıkarılır. Bunu söylemek mümkün değildir. Zira kişinin akıbetini sadece Yüce Allah belirler.

Bu hadisler, insanı dışlamayı engelleyen, ümitvar kılan, güven veren, tövbe kapısını hatırlatan hadislerdir.