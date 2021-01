Hz. Ali'nin büyüklüğü

İyilik ve kötülük

Farklı mezhepten bir imama uyarak namaz kılabilir miyim?

Son hastalığın herkesi etkilediği kesin. Hastalıktan kurtulan da,diyen de neticede bir diyet ödüyor. İşin sağlık ve manevi boyutunu çok konuştuk. Şimdi problemleri giderme zamanı.Özellikle bütün dünyada evlerde tartışmaların, gerginliklerin, hatta şiddetin çoğaldığını ajanslar bildiriyor. Bütün ülkelerde manzara bu.Bir virüs gerçekten de beklenmeyecek etkiler oluşturdu. Bazen insanlığın acziyetine şahit oluyoruz.Karı-koca bu süreçte daha sevecen olmalılar. Daha toleranslı, daha anlayışlı, beklentilerini kontrol eden bir sorumluluk içinde davranmalılar. Neticede sokağa, dışarıya alışmış erkekler geriliyor, ama çaresi de yok. Bütün Avrupa'da da uzun süreli yasaklar uygulanıyor. Hatta daha da sert tedbirler alınıyor. Oralarda da hem kadın, hem erkek evde oturuyorlar.Bu süreci az sıkıntıyla aşmalıyız.Karşılıklı anlayış geliştirelim. Birbirimizi anlayalım. Anlayış lazım.Aslında kadınlar sevinmeliler. Neticede çok zor gördükleri kocalarını artık her gün görüyorlar. Güzel değil mi?İşin bir diğer yönü çocuklar... Çocuklar ve gençler evde oturunca hem aileleriyle daha fazla ilgileniyorlar hem de aile bütünlüğüne katkıları oluyor. Tabii bu arada aileler, evlatlarını daha yakından tanıma imkânı buldular. Belki onaylamadıkları bazı huylarına da şahit oldular. Bunlar hep olabilir, anlaşılabilir şeylerdir. Önemli olan evlatlarımızı sarmalamak, korumak ve kucaklamak suretiyle kazanmak olmalıdır. Hatalarını görmemeliyiz.Aile sıcaklığını hiçbir yerde bulamayacaklarını görmeliler.Özellikle bugünlerde Hz. Peygamberimizin hayatını anlatan güvenilir eserler edinip okumalıyız. Kur'an-ı Kerim tefsiri edinebiliriz. Ailece her gün birkaç sayfa okuyabiliriz. İlmihal bilgilerini tazeleyelim.Eşimizi ve çocuklarımızı arkamıza alarak cemaatle namaz kılalım. Evde kim imamlık yapabilecek bilgiye sahipse o namazı kıldırmalı.Her yemek öncesi ve sonrası dualar yapabiliriz. Sabah veya akşam bu duaları tekrar edelim.Yüce Kitabımızdan her gün birkaç sayfa veya en azından birkaç ayet okuyalım.Düşünelim. Mesajını hayatımıza uyarlayalım.Bugünlerde yemeğimizi yaparken durumu iyi olmayan ailelere, özellikle yemek ikramı yapalım. Çorbamızın suyunu çok koyalım.Bir gün sahabenin bir kısmı Peygamberimize (s.a.v.) Hz. Ali'yi çok sevmesinin sebebini sordu. Hz. Peygamber, orada bulunmayan Hz. Ali'yi çağırması için birini gönderdi ve orada bulunanlara sordu:Cevap verdiler:"Yine iyilik ederiz!""Biz yine iyilik ederiz!"Orada bulunanlar cevap vermedi, suskunlukla başlarını öne eğdiler.Buanlamında bir suskunluktu. Buesnada Hz. Ali içeri girdi.Resulullah, Hz. Ali'ye sordu:"Yine iyilik ederdim!""Yine iyilik yapardım!"Hz. Peygamber soruyu tam yedi defatekrarladı.yedi defasında dadiye cevap verdi.Ashab,dediler.Vabısa bin Ma'bed (r.a.) anlatıyor:"Bir gün Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) huzuruna vardım. İyilik ve kötülük hakkında sorular sormak istiyordum. Bir baktım ki, yanında büyük bir kalabalık var.İnsanları yararak ilerlemeye çalıştım.Bana bazılarıdedi. Ben ise "Ben Vabısa'yım, bırakın da ona yaklaşayım. O benim en sevdiğim insan, ona yaklaşmalıyım!" diyordum. Resul-i Ekrem bana,buyurdu.İyice yaklaştım, hatta dizim onun dizine değdi.Allah'ın elçisi bana,diye sordu.Ben de, "Ey Allah'ın Resulü! Sen söyle!" dedim.buyurdu."Evet" dedim.Üç parmağını birleştirerek göğsüme vurdu ve şöyle buyurdu:Mezhep farklılığı herhangi bir imama veya kişiye uymaya engel oluşturmaz. Bundan dolayı bir Hanefi, Şafii imama veya bir Şafii, Hanefi imama uyup namazını kılabilir.Bu konuda mezheplerin farklı görüşleri var. Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre bir kadın, diğer kadınlara imamlık yapabilir. (Ebu Davud, Salat, 61) Hanefilerin bu husustaki görüşleri farklıdır. Onlara göre bir kadının diğer kadınlara imamlık yapması mekruh olmakla beraber caizdir.Namaz kıldıracak kadın, imamlık yaparken öne geçmeden diğer kadınların arasında durup imamlığını yerine getirir. (İbn Abidin, Redd, 1/ 380: Kitabul Fıkh ale'l mezahib)Niyet önemlidir. Namazın da şartlarındandır. Kişi namaz kılacaksa namazın adını koymalıdır. Farz veya nafile namaz gibi hangi vakti kılacağını -öğle, ikindi gibi- belirlemelidir. İmama uyacağını veya tek başına kılacağını belirtmelidir. Bunları kalbinden geçirmesi yetmekle beraber dille söylemesi daha iyi olur. Dille ifade etmek sünnettir.