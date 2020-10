Gençlerimiz sosyal medya ve internet çağının başlamasıyla yaygın ve kapsamlı bir dejenerasyonla muhatap olmaya başladılarİnançsızlığa ve inkara sevk edebildikleri gençleri istismar etmek, kullanmak ve amaçlarına hizmet ettirmek çok daha kolay olacaktı zira.Önce Anadolu irfanını oluşturan tasavvuf ve mezheplere yönelik karalamalara başladılar. Bu müesseseler içinde çıkan ahlaksızlıklar bu projeye harç oldu. Bu tür ne olduğu belli olmayan sefihleri makul veya hoş görmenin mümkün olmadığını söylemeye gerek var mı?Bu kademe kademeuygulamaya konulan bir saptırma faaliyetidir.Yeri geldi Kuran'a çağırdılar, Kuran'a inanmıyorolmalarına rağmen. Zira gayeleri gençlerinaklında Kuran ve Hz. Peygamber'i (s.a.v.) ikifarklı obje gibi sunmak hedefi vardı. Bundada kısmen başarılı oldular. Bundan sonrakihamle belli. Zaten izlerini okumaya başladık.Kuran'ın tarihsel olduğunu, bazı ayetlerindenvazgeçmemiz gerektiğini söylemeye başladılar.Hz.Peygamberden (s.a.v.), hadislerden, sahabeden,uygulamadan ilk dönem hukukçularından-mezhepalimlerindensoyutlanmışbir vahiyledaha rahatuğraşacaklarınainanıyorlar.Peki bu hamlenin daha sonraki aşaması nedir? Allah'ı, ahireti, imanı sorgulamak ve inkara sevk etmek. Her şey ayan-beyan ortada.Bazı ilahiyatçılar bunu biliyordu. Bazıları da yeni yeni uyanmaya başladı. Gençlerin imansızlık anaforuna itilmesinin nasıl bir fatura çıkaracağını bir kısmı görmeye başladı. Bir kısmının,Beyler!sahih hadisleri hayatımızauygulama dersleri gibi sunmadıkça, gerçekmanadaki tasavvuf alimlerini ve mezhepulemasını kendimize rehber edinmedikçe, batılve hurafeden ve aynı zamanda içi boşaltılmışfelsefi cehaletin anaforundan kurtulmadıkçahiçbir sonuç alamayız.Burada Milli Eğitim, Diyanet, İmam Hatipler, İlahiyatlar, iyi niyetli ve İslam'ı tebliğe odaklı sivil kuruluşlar bir araya gelip yeni bir yol haritası sunmadıkça sonuç alamayız. Öğrenci ve gençleri 50-60 saçma sapan sorularla avlamaya ve iblise kurban etmeye devam edecekler.Ben gençleri çok seviyor ve onlara güveniyorum. Zira her gün sokaktayım. Ve kulağında küpesiyle, farklı giyim tarzıyla, kollarında dövmeleriyle görünen gençlerin yolumu kesip beraber fotoğraf çektirdiklerini, ellerindeki sigarayı edeben -saklamayaçalıştıklarını görüyorum. Biliyorum.Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı.Mahcup bir gülümseme iledediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz.Son bir soru da bizim dindar geçinip de dini müesseselere, tasavvufa, sivil düzgün kuruluşlara saldırıp, her gün, her gece gençleri başka yerlere savurmaya çalışanlara olacak.Özellikle TV'lerde din üzerine konuşan ve geçmişinde dini hassasiyetle tanıdığımız kalem ve kelam erbabının, bu tuzağa düşmemesi lazım. Zira kötü ve çirkin örnekleri bahane edip dini müesseseler topyekûn karalamaya başlarsak işin nerede duracağı belli değil.Din adına yanlışlık yapan -ki her şey adına yanlışlık yapılabiliyor- kişilere bakıp da kendilerini sonu hüsranla bitecek yalancı cennete çağıran şer odaklarının oyununa gelmezler.Bu anlamda meslektaşlarıma şunu hatırlatmak isterim: Biz ilahiyatçıların problem, sorun pompalayan konumda olmamız mesleğimizi doğru icra etmemek anlamına gelir. Kafa karıştıran değil, iyi insan, temiz ve inançlı insan, ahlaklı ve adilane insan oluşturacak bir formda dini anlatmamız gerekir.Zira ahirette ve insanoğlunun vicdanında duruşumuz, yaptıklarımız sorgulanacak. En önemlisi ahirette niyetlerimiz de sorgulanacak.Abdülkadir Geylani kendi döneminde yaşayan ve hareketleriyle nifak içinde olanlara şöyle seslenirdi: "Her tarafın iftira! Her şeyin nifak! Zarar yok, Allah katında sivrisineğin kanadı kadar dahi değerin yok ya! Cehennemin en aşağı derecesinde münafıklarla berabersin. Sözlerimden kaçıyorsun. Çünkü münafıksın." (Abdülkadir Geylani)Ey tövbe ve tefekkürü terk eden! Sen ziyanlardasın da haberin yok. Kazançlı değil, zararlısın. Eyvahlar olsun sana! Sermayen olan ömrün tükendi de haberin yok. Bütün kazancın süs. Müminlerin kazancı ise cevher gibi kârlı. Onlar sonunda karşılıklarını alacaklar. Sen de karşılığını alacaksın. Pişman olacaksın. Hesaba çekilmeden kendini hesaba çek. Ölçüye çekilmeden önce kendini ölç. (Abdülkadir Geylani)Eşlerin birbirlerine muhabbet duyması ne kadar da güzel. Zaten evlilikten beklenen de bu değil mi? Ancak bizim aile yapımızda, geleneklerimizde ölçülü olmak hep tavsiye edilmiştir. Birbirlerine aile içinde istedikleri şekilde hitap edebilirler. Ancak büyük kalabalıklarda, uygun olmayan yerlerde hitabımızı yaparken ölçülü olmakta fayda vardır.Bir TV programında eşlerin yarışmada birbirlerini teşvik ederken ne kadar rahatsız edici cümleler kullandıklarını unutmuş değiliz. Ki bu cümleleri buraya almaktan bile utanıyorum. Hatta örnekleme babında bile olsa aktarmıyorum. Yoksa karı-kocanın birbirlerine canım, aşkım demelerinde dini açıdan bir engel yoktur.Diş tedavisi regli gününüzedenk geldiğinde dolgu yaptırmanızdaherhangi bir engel yoktur.Sabah namazını kaçırdınız.Sabah saat 10'da kılacaksınız.Önce iki rekatlık sünneti, sonra daiki rekatlık farzı kaza edersiniz.Ancak öğlenden sonra kılacakolursanız, artık iki rekatlık sünnetikılmazsınız.Bildiğiniz gibi anestezi ameliyatlardakullanılan ve sinir (ağrı) yolunubir müddet için engelleyen birmüdahaledir. Anestezi üç türlü oluyor.Genel, bölgesel ve lokal anesteziolmak üzere.Ameliyatlarda, ameliyat bölgesine uygulanan sınırlı müdahaleye lokal anestezi denir. Daha geniş bir alana, mesela belden aşağısına uygulanan anesteziye bölgesel, hastanın tamamen uyutulmasına ise genel anestezi deniyor.Bu tür anesteziler bazen iğne ile ilaç zerk edilerek bazen ise nefes yolu kullanılarak verilmektedir.Bunlardan nefes yolu ve iğne ile olan anestezi mideye ulaşmamaktadır. Orucu bozmadığı kanaati daha yaygındır. Bölgesel ve genel anestezide sıvı ile damar yolu açılabilmektedir. Bazen de serum takviyesi oluşmakta. Bu durumda oruç bozulur.Özetle şunu diyebiliriz. Lokal anestezi oruca engel değil. Ancak genel ve bölgesel anestezide oruç bozulur.Bütün bunlarla beraber, kişi anestezi uygulanırken sıkıntı yaşarsa bu durumda orucunu bozar ve sonra bire bir orucunu tutar.