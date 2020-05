Amel defterinizi ramazanda iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi verdiniz, daha sevecen ve affedici oldunuz. Sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız. Özetle ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız. Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde önümüzdeki ramazana kadar bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah Ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam budur. Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla telefonla da olsa bayramlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi arayıp, yanınızdaysalar ellerinin öpüp dualarını alacaksınız. Bu koronavirüs döneminde malesef bu şekilde bayramlaşacağız. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız, koşacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun Yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimiz'sin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Allah'ı sevin, peygamberi sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları peygamberin sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın, ramazan ayı dışında da... Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin. Ramazan bayramınızı tebrik ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun.Allah'ım, Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine, Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davut'a inen Zebur, Muhammed (sav)'e inen Kur'an hürmetine, bütün peygamberlerine indirdiğin vahiy hürmetine, mahlûkatın üzerindeki kaza ve takdirin, senden isteyenlere verdiklerin; fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine. Kur'an-ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerinin hürmetine. Gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine. Azamet ve kibriyan ve Zatı'nın nuru hürmetine. Senin kuvvet ve kudretinle Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamamı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Ey merhametlilerin en merhametlisi!"Kim ramazan orucunu tutar arkasından şevval ayında altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş sayılır.""Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Hûd, 11/123)"Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir." (İbn Hanbel, el-Müsned, I, 403)Hz. Peygamber (sav) vefat etmeden evvel üç konuyumü'minlere hatırlatmış ve o konularda hassas olunmasınıemretmiştir. Onlar da şu konulardır: Namazadevam ediniz; kadın haklarına saygılı olup, kadınlaraeziyet etmeyin; zayıf, mazlum, hizmetkâr ve mağdurlarınhaklarını koruyunuz.Ölenin 40. veya 52. günü şeklindekiuygulamanın dini bir kaynağı yoktur. Amakişi vefat eden yakınının 40. veya 52. günündehayır yapacaksa, mevlid veya hatimokutacaksa bunun da bir sakıncası yoktur.İstediğiniz gün istediğiniz iyilikleri yapıp,vefat edenin ruhuna gönderebilirsiniz."Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülükyapan da karşılığını görür." Bu ayet hiçbir şeyin unutulmayacağınıgösteriyor. Kişinin amel defterinde her şey bulunacaktır.Ama Yüce Allah'ın unutturduğu yani affettiği kötü ameller defterdensilinmiş olacaktır. Netice itibariyle, Allah sizi affetmişsegünahlarınız örtülecektir. Bazı âlimlere göre, affedilen her ameldefterde görülecektir.