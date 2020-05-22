Günahtan tövbe eden şunlara dikkat etmelidir. 1 İşlediği günahı tamamen terk etmelidir. 2 İşlediği günahı dile getirmemeli, konuşmamalı ve başkalarına anlatmamalı. 3 Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşılmalı. 4 İşlediği günaha benzer günahlardan da uzak kalmalı. 5 Günahları konuşanları dinlemekten uzak kalmalı ve kulağıyla da günah dinlememeli. 6 Yüreğinden günahı silmeli ve asla düşünmeyecek içinden böyle bir niyet geçirmemeli. 7 Tövbesinde samimi olup olmadığını tartmalı. 8 Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalı. 9 Kalbinin, niyetinin, ihlasının düzgün olup olmadığına bakmalı. 10 Tövbe edecek ama tövbeye de aldanmayacak. Sürekli tövbesine devam edecek. Kur'an-ı Kerim övünmeyi, kendini öne çıkarmayı, takva sahibi olduğunu seslendirmeyi doğru bulmaz. Bu nedenle de şöyle buyurur: "Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O sakınanı, çok iyi bilir." (Necm, 32)Her namaz vakti girdiğinde bir melek şöyle der: "Ey insanoğlu! Kalk da işlemiş olduğun günahlardan dolayı kendi ellerinle yaktığın cehennem ateşini söndür." Bunun üzerine iman ehli olan kişiler kalkar ve temizlenirler. Abdest alırlar. Sonra öğleyi kılarlar. Bu namazdan dolayı sabahla öğle arasında işledikleri küçük günahlar bağışlanır. İkindi vakti girince yine aynı şey olur. Akşam olunca yine aynı hal olur. Yatsı vakti de aynı hal tekrarlanır. Sonra da insanlar uyurlar. Bir kısmı şer içinde gecelerler. Zina, hırsızlık, zulüm gibi kötülükleri işlerler. Bir kısmı ise, hayırda gecelerler. Namaz kılmak, Allah'ı anmak gibi iyi işler yaparlar.Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar; "Ben namaz kılacağım ama falanca kişi namaz kılmasına rağmen şöyle şöyle sahtekârlık yapıyor, ben ondan dolayı namaz kılmıyorum." Aslında bu mazeret tam şeytanın bir oyunudur. Namazdan alıkoymak için kötü bir örnektir. Eğer kişi namaz kılmasına rağmen dürüst olamıyorsa bu onun namazının makbul olmadığını gösteriyor. Sen neden onu örnek alıyorsun ki? Sen Hz. Peygamber (sav)'in, Hz. Ebubekir'in, Hz. Ali'nin namazını örnek al. Falanca kişi su içiyor ama sahtekârdır diyerek su içmekten vazgeçtiğin oluyor mu hiç?Tasavvufun zirve isimlerinden Belhli Şakik şöyle der: "Bizler beş şeyi aradık. Onları beş yerde bulduk. Rızkın bereketini, kuşluk namazında, kabrin ışığını teheccüd- gece namazında, Münker ve Nekir'in sorularının cevaplarını Kur'an-ı Kerim okumakta, sırat köprüsünden rahat geçebilmeyi oruç tutmakta ve bol bol sadaka vermekte, mahşerde arşın gölgesinde gölgelenmeyi de halvette (yalnızlıkta) Allah'ı anmakta bulduk." Hz. Peygamber (sav) namazın koruyucu bir kalkan ve zırh olduğunu şöyle anlatıyor: "Müslüman beş vakit namaza önem verdiği sürece şeytan ondan korkar, çekinir. (Çünkü namazın kişiye kazandırdığı manevi bir heybet hali olur) Ama bu kişi namazlarında gevşeklik göstermeye başlayınca şeytan ona karşı cesaretlenir. Onun zayıf anını bulduğuna sevinir. Ve bütün gücüyle onu azdırıp yoldan çıkarmaya çabalar.RESULULLAH (sav), "Gıybet nedir, bilir misiniz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü bunu daha iyi bilir" dedi. Resulullah (sav), "Gıybet, bir müslüman kardeşini onun hoşlanmayacağı şekilde anmaktır" buyurdu. "Eğer söylediğim şeyler kardeşimde varsa?" denildi, Resulullah (sav), "Eğer söylediğin hususlar kardeşinde varsa onun gıybetini yapmış, şayet yoksa iftira etmiş olursun" buyurdu. (Müslim, Birr 70; Tirmizi)KENDİLERİNEulaşmış hiçbir kanıt bulunmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah yanında, gerekse müminler yanında büyük bir gazap ile karşılanır. Allah, büyüklük taslayan ve zorbalık yapan her insanın kalbini işte böyle mühürler." (Mümin 40/35)"KİMİN niyet ve düşüncesi ahiret olursa Allah ona gönül zenginliği verir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya ona boyun eğerek arkasında gelir."Mü'min, ibadeti Allah istediği için yerine getirir.Müslüman elbette cenneti ister ve elbette de cehennemdenkorkar. Ama ibadetini cehennem korkusuveya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunuanlamamış olur. Hz Ali, cennet veya cehennemniyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızasıve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.Elbette haramdır.Zira bu hareketimizlehukuku ve hak sahibinialdatmış oluruz.Oyun sonunda oyun malzemesinin kirasını veya içilen çayların parasını yenilentarafın ödemesi gibi, küçük de olsa bir menfaat karşılığında oynanan her türlü oyunkumardır. Dinimizde kumar haram kılınmıştır. Menfaat sağlamak söz konusu olmasada sadece vakit geçirmek amacıyla oynanan tavla, kağıt ve tombala gibi oyunlar, insanınvaktini boşa harcaması ve kumara vesile olmaları itibariyle mekruh görülmüştür.İbadeti veya çalışmayı engellemeden ve yenilen tarafın yenen tarafa bir menfaat temin etmedenoynanan bilardo ve benzeri sportif oyunların oynanmasında ise sakınca yoktur.