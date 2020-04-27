Allah Resûlü (sav): "İman ile hased bir kulun içinde yerleşmez" (İbn-i Hibban, Beyhaki) buyurarak hasedin mümine yakışmadığını ifade etmiştir. Hased yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp, aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır. Konuyla ilgili bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır: - "Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, hased de iyilikleri yer bitirir." (Ebu Davud, İbn-i Mace) Allah'u Teâla, Felak Suresi'nin 5. ayetinde: "...ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden âlemlerin Rabb'ine sığınırım, de" buyurarak hased duygusu besleyenlerden kendisine sığınmamızı emretmektedir. Başkasına verilen nimeti çekemeyen insanlar, kalplerinde boş yere tasa ve keder taşırlar. Çünkü duydukları üzüntüyle hased ettikleri nimet azalmaz ya da kendilerine verilmez. Böylelikle hased eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz. Hased sahibi hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar hem de ahirette büyük bir kayba uğrar. Efendimiz (sav) şöyle buyuruyorlar: - "Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize hased etmeyin, kıskanmayın, birbirinize sırt çevirmeyin; Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Müslim) Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan hased ve kıskançlık hastalığından kurtulmak için, Allah'ın insanlara verdiği rızka, O'nun taksimine razı olmak ve diğer müslümanları kardeş kabul ederek onların sahip olduğu nimetler için mutluluk duymak gerekir. Elbette ki, ihtiyaç sahibi mü'minlerin kalplerinde böyle tehlikeli bir duyguya mahal vermemek için Allah'ın kendilerine ikram ettiği zengin Müslümanlar, mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdırlar. Böylece zengin-fakir arasında denge sağlanarak kalplerde gerçek kardeşlik tesis edilmiş olur.Hz. Ebubekir'in DuasıYARabbi! Şu ahiret azığı az olan adama, lütfunla cömert davran. Hakikatten o; günahlarından dolayı iflas etmiştir, çaresizdir. Senin kapına gelmiş, kapına sığınmıştır. Ey kudreti sonsuz Allah'ım, onu boş çevirme! Şu kulunun günahları çoktur hem de çok fazladır. Sen çok olan günahları da bağışlarsın. Bu kul, çaresizdir; gurbetteki yolcu gibidir. Günahkârdır; kapına sığınmış, rahmet dileyen bir fakirdir. O hep isyan etti... Unuttu seni ve nimetlerini. Hata üzerine hata yaptı. Sen ise bütün bunlara rağmen iyilik üzerine iyilik ettin. Sonsuzca verdin, hep verdin, tükenmez hazinenden isyankârlara da verdin. Rabbim! Günahlarım, kum taneleri kadar çoktur! Doğrudur, sayılmayacak kadar fazladır. Ya Rabbi ne olur günahlarımın hepsini affet, en güzel şekilde arınmış kıl beni!"SİZ Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."Müslümanların iyiliğini istemek"Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz."SİZDEN biriniz yemeğe çağırıldığında daveti kabul etsin şayet oruçlu ise ev sahibine dua etsin." (Müslim, Sıyam: 28; Ebû Dâvûd, Savm: 75)1-Teravih namazı Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında hem cemaat halinde hem deferdi olarak kılınmıştır. Hz. Ebu Bekir zamanında da teravih namazı hem küçük kümelerhalinde ve hem de tek tek kılınmıştır. Hz. Ömer zamanına gelindiğinde büyük bircemaat mescidi saadette bir imamın arkasında teravihi cemaatle kılmaya başladılar.Hz. Ömer bu uygulamadan son derece memnun kaldı. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)'debir müddet teravih namazını cemaatle kıldırmıştı. Ancak bilindiği gibi salgın virüsdolayısıyla camilerde cemaatle namaz kılmak sakıncalı bulunuyor. Bizler de teravihnamazlarımızı evlerimizde tek başımıza kılabiliriz. Dileyenler evlerinde aile fertleriylecemaat kurup namazlarını kılabilirler.2-Peygamberimiz şu şifa duasınıkendi için okurdu "Eyinsanların Rabbi, acıyı gider,şifa ver. Sen şafisin. Seninşifandan başka şifa yoktur.Senden bütün hastalıklarıgideren bir şifa istiyoruz."3-Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzlukgetirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoşgörülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzluklaizah ederler çoğu kez. Kedi beslemek isegüzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çoksever. Büyük sahabesi Abdurrahman bin Sahr'a(ra), Ebu Hureyre yani kediciğin babası isminivererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.