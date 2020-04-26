İftardan önce iftar etmeyin

Kul hakkını ihlale sebep olan gıybet sahibinden helallik alınmadığı takdirde kişinin amellerini yakıp kül eder. Boş sözlerle, dedikodularla orucunuzu zedelemeyin.





YÜCE kitabımız Kur'an gıybet ve iftiradan sakındırmıştır.

Bunu tanıtmayı ve belirlemeyi de efendimize bırakır.

Bir gün Hz. Aişe, kuması olan Hz. Safiye hakkında "kısa boylu kadın" tarzında bir tarif kullanır. Hz. Peygamber (sav) bu tanımlamadan rahatsız olur. Şöyle buyurur: "Aişe! Sen öyle bir söz söyledin ki şayet bu söz denize karışsaydı, onun suyunu bile bozardı." Söze dikkat edin, denizi bile kirletirdi.

Hz. Aişe, merakla sorar; ve "Ama ben iftira atmadım. Onun fiziğini tarif ettim" dese de Hz. Peygamber (sav) bunu kabul etmez ve şöyle açıklar: Onun yüzüne karşı söylediğinde onu rahatsız edecek olan şeyi onun arkasından söylersen, buna gıybet denir. Sen onda olmayan bir şeyi söyleseydin bunun adı iftira olurdu.

Hz. Peygamber (sav) daha sonra Miraç'ta gördüğü şu manzarayı aktarır: "Ben Miraca çıktığımda bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan insanlar gördüm.



TUZAĞA DÜŞMEYİN

"Bunlar da kim?" diye sordum. Bunlar, insanların namus ve şereflerini arkalarından çekiştiren insanlardır, diye bana bilgi verdiler. Ramazan ayında özellikle sosyal medyada yaygın olan boş sözlere, lakırtılara, dedikodulara, boş boğazlıklara itibar etmeyin. Kendinize yazık etmeyin. Ramazanınızı bozmayın. İftardan önce iftar etmeyin. Bilmediğinizin peşine takılmayın. Tuzağa düşmeyin.





BİR SEVAP

SABAH namazının farzı ve sünneti "Sabah namazının iki rekât sünneti dünyadan ve içindekilerden hayırlıdır" "Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın zimmetindedir" Sabah namazı meleklerin hazır olduğu meşhud (şahitli) namazdır. Aman ihmal etmeyiniz.





BİR HADİS

"MÜNAFIĞIN alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder." (Buhari, İman)





BİR AYET

EY iman edenler!

Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.

(Bakara 183)





SORU - CEVAP



1) Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı?

BU saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır. Peygamberimiz "Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur" buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz.

Belki manevi faydasını engeller.



2) Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?

HZ. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur.

Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.



3) Ramazan ayı ertelenir mi?

RAMAZAN ayı Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş bir aydır. Kur'an'ın indiği aydır. Oruç bu ay içinde emredilmiştir. Bakara suresinin 185. ayeti şöyledir: "Ramazan ayı içerisinde insanlar için hidayet rehberi, doğruyu gösteren açık belgeleri kapsayan ve hak ile batılı birbirinden ayıran kitap olan Kuran'ın indirilmiş olduğu aydır. Sizden kim bu aya erişirse onda oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar..." Bu nedenle ramazanın herhangi bir zaman dilimiyle değiştirilmesi söz konusu olamaz.

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