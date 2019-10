Kuran'ı dinlemek, okumak ve yaşamak lazım. Kuran, anlaşılmak için indi. Kuran Rabbimizi tanıtıyor.Peygamberimizi de.Çaresiz kaldığınızda, daraldığınızda, sarsıldığınızda O'na yönelin.Kuran'la namazı birleştirin. Kuran'da namazı arayın, namazda Kuran'ı. Hz.Peygamber (s.a.v.)'e bir zorluk bir sıkıntı yanaşınca Hz. Bilal'e seslenirdi.Rahatlat bizi Bilal. Yani ezanla topla bizi.Namaza çağır. Bizi rahatlat ya Bilal.Hz. Bilal'in sesiyle camiye doluşurlardı.Gündüzün en dolu-düzgün saatinde namazla ruhu arındırırdı.Aslında gecenin en derin saatinde (el-Müzemmil 1-4) Allah O'nu namaza uyandırırdı.buyururdu.Tercihini sen yap ey Habibim. Bazı geceler şu kadar, bazı geceler belki daha çok. Belki daha az.İhtiyacına göre.Kuran'la habibini, Kuran'la Hz. Resul'ü birleştir.Böyle an. Sahabe toplanmış. Efendimizin tanıttığı gibi Peygamberleri anıyorlar. Dediler ki Hz. Adem Allah'ın halifesidir. Hz. Musa Allah'ın konuştuğudur.(Kelimidir) Hz. İbrahim Allah'ın dostudur. (Halil) Hz.İsa Allah'ın kelimesidir. Bunları duvarın ötesinden duydu. Dışarı çıktı. Şöyle buyurdu:(Habibiyim) bu sözüyle Ali İmran 31 ve 32. ayetlerini hatırlatıyordu. Allah kitabında şöyle buyurmuştu:(Ali İmran, 31) Sadece itaate ve sevgiye davetle burada yetinmiyor.Allah'ın kitabı şöyle devam ediyor: 'De ki (Ey Muhammed onlara) Allah'a ve Resulüne itaat edin.Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez.' (Ali İmran 32) Ayet: Hz. Peygamber'e itaat etmeyeni Kafir ilan ediyor. Hüküm ağır, ama beklenen.Allah'ın kelamına ve sevgilisinin davetine kayıtsız kalanlar şöyle dediler:(Bakara, 88)(Nisa, 155) Kuran cevap verdi bu inkarcılara;(Bakara,10)Kuran'ı ve Peygamberidinlemeyenlere cevap:İşte bu hastalığı kaldırmak içinOkuduğun her ayette Hz. Resulullah'ı bulamıyorsan, okuduğun kitap değil, uyduğun nefsindir. Unutma ki, okuduğun her ayetler O'nun hayatına göre şekillenmiş veya o, ayetlere göre Cibril'le yönlendirilmiş.Aynı kapıya çıkıyor yol.İlk kutlu nesil sahabe Bilal'in her sözünü duyduklarında camiye bu imanlarını tecdid için koşarlardı. Biz ezana veya Kuran'a çağırıldığımızda acaba bu teslimiyet ve sadakatle davete icabet ediyor muyuz?Her dua karşılık görür. Bazen birebir kabul olur. Bazen ise, bizim bilemediğimiz bir hikmetten ötürü kabulü ertelenir.Dualar şöyle karşılık görür:- Ya hemen dünyada karşılık görür.- Yahut ahirette kabul edilir, yani duayla meşgul olduğunuz için ahirette bu sevap olarak size döner.- Veya duanızın Yüce Allah nazarındaki kabulüne göre günahınızın silinmesine vesile olur.- Veyahutta sevap olarak hanenize yazılır.- Veya Allah bu dua sayesinde belaları uzaklaştırır.Efendimiz (s.a.v.) "Duam kabul edilmedi diye acelecilik yapmayın" buyurdu. Sahabe "Acelecilik nasıl yapılır?" diye sorunca;"Duam kabul edilmedi diye yakınmak aceleciliktir" buyurdu.Güneşin doğmasından 45 dakika sonra öğle öncesine kadar olan sürede en azı 2 rekat olmak üzere 12 veya daha fazla rekata kadar kılınan nafile bir namazdır.Buna 'duha' namazı da denir. Öğle vakti girmeden 25 dakika önce bu namazı kılmış olmak lazımdır. Efendimiz bu namazın ahirette, cennette karşılığının olacağını belirtmiştir.(Tirmizi, Vitr, 15)Türbe (yani mezar) ziyareti dinen caizdir.Efendimiz (s.a.v.) mezar ziyaretini emretmiştir.İbret almak ve onlara dua etmek için mezar ziyaretini yaparız. Ancak türbe veya mezar dahil hiçbir yerden dilekte bulunmayız. Dilekleri Allah'tan dileriz. Zira sadece O'na ibadet ederiz.O'ndan yardım dileriz. Bu nedenle türbede kurban kesmek de hoş karşılanmamıştır. Ancak; iyi ve salih olduğuna inandığımız bir kişinin mezarını ziyaret ettiğimizde: Allah'ım bu zatın da bereketinden bizi nasipdar eyle diyebiliriz.Kim bir Müslümanın dünyadaki bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun ahiret sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir daralmışın darlığını giderirse Yüce Allah da onun dünya ve ahiret darlığını giderir.Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter.Allah kulun yardımcısıdır, kul din kardeşinin yardımcısı oldukça. Kim ilim niyetiyle bir yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır.Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında onu ders olarak paylaşırlarsa mutlaka üzerlerine sekinet -vakar, huşu, huzur- iner ve melekler onları kuşatırlar. Allah onları kendi yanındakilere anlatır.