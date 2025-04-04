NASUH ÖZER

Bu şarkı nasıl bu kadar popüler oldu? Hemen hemen hepimizin aklından en az bir defa bu soru geçmiştir.

Fenomenler & Influencer'lar.

Yeni albüm çıkaranlar.

Müzik şirketleri.

Ve Markalar…

Yukarıda saydığım grupların içinde azınlık olsa da bir takım uyanıklar var ki, organik bir izlenme, dinlenme ya da bir kitle yakalamadan önce kestirme bir yöntem kullanıyor:

Streaming Farms (Akış Çiftlikleri) yani bir çeşit Dijital Sahtekarlık…

Peki nedir bu Streaming Farms?

Örnek ile anlatmak gerekirse bir restorana gidiyorsunuz ve içerisi tıklım tıklım görünüyor. Ama dikkatlice baktığınızda müşterilerin çoğunun kartondan olduğunu fark ediyorsunuz.

Ama biz en basit yöntemiyle açıklayalım… Streaming Farms, sosyal medyadaki içeriklerin izlenme sayılarını artırmak için kullanılan sahte izleme yöntemine verilen isim.

Devasa bir çiftlik düşünün. Bu çiftlikte hayvanların yerine, yüzlerce telefon, tablet ve bilgisayara var .

Bu cihazlarda ise sadece izlenme sayısının artırılması istenen içerikler oynatılıyor.

Böylece o ekranlarda bir yazılım ile oynatılan içeriklerin izlenme sayısı artıyor ve popüler bir içerik olduğu izlenimi veriyor.

Buradaki tek amaç bu içerik seviliyor mesajı vermek. Doğal olarak da Instagram, YouTube, Spotify ve TikTok gibi mecraların algoritmaları da bu içerikleri öne çıkarıyor.

Aslında anlaşılacağı gibi bir kandırmaca ve dijital sahtekarlık…

"Popülermiş" bir içeriği gibi göstermenin ne faydası var?

Fenomen olmak isteyenler dikkat çekiyor.

Kullanan fenomenler ise sponsor çekip maddi imkanlarını güçlendirme amacı taşıyor.

Kullanan müzik şirketi ya da yorumcular da trend olarak daha iyi reklam veya etkinlik anlaşmaları yapmak için fırsat arıyor.

Markalar ise reklamlarının daha fazla insana ulaşmış olduğu algısını oluşturmaya çalışıyor.

Dijital sahtekarlık nasıl büyük bir yatırım haline geldi?

Bir de bu yönden düşünelim.

İzlenme sayısını ciddi oranda artırmak için yüzlerce cihaza ihtiyaç var yani bu ciddi bir yatırım demek. Bu yatırımı yapan kişiler sahte izlenme talebine o kadar güveniyor ki, bu harcamayı rahatlıkla yapabiliyor.

'Streaming Farms'ın yoğun talep gördüğü milyon dolarlık bir sektör haline gelmesinden belli zaten.

Bazı uluslararası kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

Spotify'de 1 milyon dinlenme için fiyat 5.000-10.000 dolar.

Instagram/TikTok'ta 1 milyon izlenmenin fiyatı 100-1.000 dolar.

YouTube'da 1 milyon sahte izlenmenin fiyatı ise 3.000 dolar.

'Streaming Farms'ın en çok kullanıldığı ülkeler ise Hindistan, Endonezya, Çin, Rusya ve Türkiye…

2019 yılında French Montana "Writing on the Wall" isimli parçasının Streaming Farms yöntemi ile listelere girdiği yönünde çok ciddi suçlamalarla karşılaşmıştı.

Gelinen noktada bu yöntemleri kullanan herkes bir miktar daha şöhretini artırabilir. Ancak burada yine bir soru ön plana çıkıyor…

Gerçek başarı artık sadece rakamlarla mı ölçülüyor?