Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel 3. kez görüşür mü?

CHP Medya ve Tanıtım'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Herkeste bir heyecan var. Biz, devlet protokolü gereği neyse Cumhurbaşkanımızı öyle karşılayacağız" demişti.

Öyle de oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaretinde

resmi protokol eksiksiz uygulandı.

Hatta fazlası bile vardı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı.

Önce camlar temizlendi.

Genel Merkez'in bahçesi ve kırmızı halılar yıkandı.

İçeriye gün boyu ziyaretçi alınmadı.

Protokol gereği CHP bayraklarından biri indirildi.

Yerine Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.

Saat 16:00'ı gösterdiğinde Erdoğan'ın

makam aracı 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ndeydi.

CHP lideri, Erdoğan'ı Genel Merkez girişindeki merdivenlerde karşıladı.

1,5 saat süren görüşmenin olumlu geçtiğini CHP kaynakları paylaştı.

''Yeniden görüşme istenirse biz varız.'' mesajı verildi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle görüşmesinin ardından A Takımını topladı. İlk değerlendirmelerini kurmaylarıyla yaptı.

Özel görüşmede Gezi, Sinan Ateş, kayyum konularını

gündeme getirdiğini anlattı.

AK Parti'den yapılan açıklamada ise

Türk siyasi hayatında bu tablonun ortaya çıkmasının memnuniyet verici olduğu anlatılırken

bunun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

Peki, liderler arasında üçüncü bir buluşma olur mu?

AK Parti kaynaklarına göre üçüncü bir buluşma mümkün.

Hem de önümüzdeki ay.

Ancak bu kez yan yana görüntü verecekleri adres farklı.

A Haber'in ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini işaret ederek, Bülent Ecevit ve Erbakan'ın katkılarının altını çizdi. Özel'e "Güçlü bir beraberlik gösterelim" dedi.

Barış harekâtının 50. yıl dönümü için Lefkoşa'da düzenlenecek anma törenine Özel'i de davet etti.

Özel de bu davete olumlu baktığını ifade etti.

Dolayısıyla, yeni buluşma adresi 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Tabii ki her şey planlandığı gibi olur ve son anda bir değişiklik olmazsa!