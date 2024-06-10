31 Mart yerel seçimlerin ardından gazete ve televizyonlarda en çok

'normalleşme' ve 'yumuşama' sözcüklerini duyduk.

Duymaya da devam ediyoruz.

Türk siyasetinde normalleşme tartışmaları sürerken bunun niçin gerekli olduğu

konusundaki analizleri çokça okuduk.

Nasıl ki elektrik telleri kışın gergin ve kısa, yazın ise esnek ve uzun oluyorsa

işte siyaset de dönemine göre çelik gibi sertleşebiliyor.

Ancak şu sıralar siyasette

hava günlük güneşlik olmasa da en azından sisli değil.

Gözler ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyarette.

Aslında Erdoğan'ın CHP'ye ziyareti bir ilk olmayacak.

Takvim yaprakları 10 Temmuz 2006'yı gösterirken

başbakanlığı döneminde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

O dönem CHP'nin yeni binası için "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

Bu kez ziyaretin adı "İade-i ziyaret" olacak.

Partinin merdivenlerinde onu CHP Genel Başkan Yardımcıları

Eşref Erdem ve Mustafa Özyürek beklemişti.

Yüzler gülerken basın mensupları 18 yıl tekrarlanmayacak bir anı

kayda aldıklarının belki de farkında bile değildi.

Genel Başkan katında ise farklı bir hazırlık vardı.

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti genel sekreteri Önder Sav ile

Erdoğan'ın ineceği asansörün önünde bekliyordu.

Sonra asansörün kapısı açıldı. Erdoğan, yanında Abdullah Gül,

Cemil Çiçek Ve Mehmet Ali Şahin ile indi.

Görüşmenin gerçekleştirileceği makama geçildi.

Erdoğan, kat sayısını merak etti.

-Kaçıncı kat?

-12

Görüşmenin geneli basına kapalıydı. Sadece başta görüntü alınmasına izin verildi

Erdoğan basın odayı terk etmeden "mütevazı" dediği vazo hediyesini sundu.

Mayıs ayında, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen dar kadrolu görüşmeye kıyasla,

18 yıl önce oda kalabalıktı.

Havuçlu portakal suyunun ikram edildiği görüşme sonrası liderlerin yüzü gülüyordu.

Ev sahibi Baykal, belki girişte karşılamadı ama

Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı.

Görüşme boyunca

Kuş uçurtmayan güvenlik görevlileri de alarmdaydı.

Erdoğan, nezaket ziyaretinden koruma çemberinde ayrıldı.

Şimdi ise hava farklı, Siyasette yumuşamanın etkisi,

11 Haziran 2024'te yani yarın kendisini gösterecek.

Erdoğan, bu kez Cumhurbaşkanı olarak Özel'e iade-i ziyaret yapacak.

Basın bir kez daha tarihe not düşecek.