İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazını üstün özelliklere sahip Türk insansız hava aracı 'Akıncı' buldu.

Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran kazanın ardından Ankara-Tahran hattında yoğun temaslar nasıl ilerledi? Görüştüğüm güvenlik kaynakları ne anlattı? Kazanın gerçekleştiği gün, saat 20'de Dışişleri Bakanlığı, İran'ın gece görüşlü arama kurtarma helikopteri yardım talebini Milli Savunma Bakanlığı'na bildirdi. bunun üzerine Cougar tipi helikopter Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

ANKARA-TAHRAN ARASINDA 'YARDIM' DİPLOMASİSİ

Güvenlik kaynakları, İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken Milli savunma Bakanlığı'nın İnsansız hava aracının yurt dışında kullanılması için saat 22.20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay aldığını açıkladı.

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan iha ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği konuları Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

ENKAZIN KOORDİNATLARI İRAN TARAFINA İLETİLDİ

İran makamlarının İha teklifini kabul etmesi üzerine bir adet insansız hava aracı saat 23.30'da Batman'dan havalandı ve saat 00.45'te kaza bölgesine ulaşarak çalışmalarına başladı. İnsansız hava aracının kaza kırım bölgesinde keşif çalışmalarından elde ettiği bilgiler İran makamlarıyla anlık paylaşıldı. Ve saatler 02.36'yı gösterdiğinde ise kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına iletildi. Başarı ile görevini tamamlayan Türk insansız hava aracı 06.45'te vatana geri döndü.

YARDIM DİPLOMASİSİ BİZE NE ANLATTI?

Türkiye, İran için sıradan bir ülke olmadığı gibi İran'da Türkiye için sıradan bir ülke değil. İki ülke arasındaki ilişki 534 km sınırın çok ama çok ötesinde. Her iki ülkede yaşanan gelişmeler ya doğrudan ya da dolaylı yoldan az ya da çok mutlaka birbirini etkiliyor. Türkiye'nin olayın hemen ardından yardım için kolları sıvaması, Kötü gün dostu olduğunu gösterdi. Türkiye'nin Prestijini artırdı. Dünya kamuoyunda Türkiye'ye + not yazdırdı.

Ancak yaşanan talihsiz olayın İran'ın presjitini olumsuz etkilediği gün gibi açık. İran, enerjisinin büyük bölümünü nükleer silah üretmeye harcadı, harcıyor.Hal böyle olunca birçok alanda tutarlı ilerleme hayat bulamıyor. Havacılık bu alanların başında.

Konuştuğum uzmanlara göre İran, havacılık konusunda Türkiye'nin en az 30 yıl gerisinde. İran'ın bu talihsiz olaydan ders alacağı açık.

Ayrıca insansız hava araçlarımız ile dünya şunu da gördü! Bir Türk İnsansız hava aracı İran'ın derinliklerindeki kendi ulaşamadığı ormanda, ağaçların altında bir nesneyi görüp teşhis edebildi. Bunu dünya gibi İran'da yuvalanmaya çalışan Terör örgütü Pkk'da gördü!