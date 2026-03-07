Cevap veriyorum Cengiz Bey

Patronlarının İran'a yüklenmesi, Suriye'de fişi çekilen PKK'ya yeni bir alan açtı.

Haftalar önce rejim karşıtı sokak gösterilerinde binlerce üyesini kaybeden muhalifleri bile sokağa dökemediler. Bu yüzden de çaresizce, sahada Tahran'ın üzerinesürecekleri piyonlar için ihale açtılar.

Bölücü terör konusunda bir dünya markası olan PKK, ilk akla gelen alternatif.

İranlı Kürt grupların kullanılıpkullanılmayacağına yönelik soruya ABD Savaş Bakanı PeteHegseth, "Diğer aktörler yapıyor olabilir, biz değil" diye yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Kürtleri silahlandırmıyoruz. Ama İsraillilerle ilgili hiçbir şey belli olmaz" açıklamasında bulundu.

Taşeronun, Trump'ı İran'a müdahaleye ikna eden malum terör devleti olduğu malum.

Bu gündemde "İsrail'den sonra sıra Türkiye'de" korosuna sondan ilişen DEM Milletvekili CengizÇandar'ın aşağıdaki sorusu manidar:

"İsrail'in gözünde Türkiye,yeni İran'dır; yarın İsrailTürkiye'ye saldırmak isteseAmerika ne yapacak?"

Cevap belli değil mi?

Ne yapacak, içeriden DEM'i,dışarıdan PKK'yı, YPG'yi,PJAK'ı Türkiye'nin üzerine salarlar.

Tıpkı bugüne kadar yaptıkları gibi.

***

BİR SANCHEZ'İMİZ VARDI...



Sosyal medyada İspanyolfırtınası esiyor.

Geç kalındığı kesin.

Ne var ki, "Vizeleri kolaylaştırırsınız artık" eziklikleri bir yana, soykırım devam ederken Filistin halkınındireniş örgütlerini kınayanlarınbile İran meselesinde Trump'a isyan ettiği için Sanchez'i alkışlamaları çok sırıtıyor.

Özgür Özel de "Ramazan mübarek günde neden bir Pedro Sanchez olamıyoruz" diye hayıflanıyordu.

E olun Özgür Bey, kim tutuyor sizi?

İşe, soykırım günlerinde herkesten önce "terör örgütü"ilan ettiğiniz Hamas'ınhakkını teslim ederek başlayabilirsiniz mesela.