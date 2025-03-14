14 Şubat'ta zatürre geçiren ve sağlık durumu kritik olan 88 yaşındaki Arjantinli Papa Fransuva'nın biyografisi için hazırlık yapanlar az değildi.

Papa'nın yerine geçecek olası adaylar hakkında Avrupa basınında da bir sürü makale yazıldı, haber yapıldı.

Gelin görün ki Papa, herkesi ters köşe yaptı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos dün Papa Fransuva'nın Türkiye ziyaretinin 26 Mayıs günü yapılacağını açıkladı. Patrik, Papa'nın tamamen sağlığına kavuşmasını ve seyahati gerçekleştirebilmesini ümit ettiğini söyledi ve bunun için dua ettiğini belirtti.

Evet, bahane mi yok? Papa'nın resmi ziyaretinin nedeni, Hıristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin 1700'üncü yıldönümü.

Peki, nekahet döneminde Papa'yı Türkiye'ye getiren asıl sebep ne?

Kuşkusuz bu ziyareti Avrupa'nın içine girdiği derin krizden bağımsız okuyamayız.

Tarih boyunca birbirini yiyen ve en son 80 yıl önce dünyayı felakete sürükleyen eski kıta yeniden kaosa gebe.

Artık karşılarında yalnızca ezeli rakipleri Rusya yok.

Kökeni 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan demir-çelik birliğine dayanan Avrupa Birliği'ni, "Kendi çıkarları için ABD'yi kullanmak üzere kurulmuş bir örgüt" diye tanımlayan bir ABD var. Dahası ABD'nin muktedir yeni Başkanı, Putin'le ittifaklar yapıyor.

Trump'ın Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi olan NATO ile ilgili tavrı da net. "AB bunca yıl çok sertti, sıra bizde" diyor.

Film bitti.

ABD olmadan kâğıttan kaplan olduğunu fark eden Avrupa, gerçeğin çölünde gözlerini yeniden açıyor.

Yuvarlandıkları uçurumda tutunabilecekleri tek sağlam dalın Türkiye olduğunu görüyorlar.

"Türkiye olmadan AB güvenliğini sağlayamaz" tezini dillendiren de yalnızca Ankara değil.

Avrupalı liderler, Financial Times'ından Le Mond'una kadar Avrupa merkez medyasının sözcülüğünü yaptığı para babaları, harıl harıl Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu için formüller üretiyor.

NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte, Avrupalı ülkelere açıkça "Uzatmayın zamanı değil" diyor, "Türkiye ile sorunlarını çözmeleri gerektiğini" söylüyor.

Böyle bir eşikte Vatikan'ın liderinin, merkezinde bulunduğu Avrupa'nın bekasından endişe etmesi bir tercih değil zaruret.

Papa'nın ziyareti Türkiye'nin 60 yıldır kapısında bekletildiği AB'ye entegrasyonu için Avrupa'ya ciddi bir mesaj.

Bence Papa Fransuva bu büyük dönüşümde rol alacak en doğru isim.

Ramazandan daha iyi bir zaman da seçilemezdi.

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VESTEL 2024'Ü KÖTÜ KAPATMIŞ

Ramazan tebriği yayınlayan Vestel CEO'suna ve tüm şirket çalışanlarına, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde ramazan ayı yer almıyor. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" diyerek parmak sallayan Zorlu Holding'in CEO'su gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Zorlu Holding boykot çağrıları üzerine, Müslüman mahallesinde buzdolabı, çamaşır makinesi satarak zengin olduğunu unutan bu akılsız adamın istifa ettiğini duyurmakla yetinmişti. Açıklamalarında skandalı kınayan, yöneticilerinin sergilediği tavrın yanlış olduğunu ifade eden bir cümle yoktu. "Hayırlı ramazanlar" bile diyememişlerdi.

Evet, "Kendileri bilir. Baş bir berber dokuz, görsünler bakalım serbest piyasa ne demekmiş" demiştik.

Dün Zorlu Grubu'nun amiral gemisi şirketlerinden Vestel Elektronik'in, 2024 yılı son çeyreğini 6.5 milyar lira gibi rekor oranda zararla kapattığına dair haberler vardı. Marka 2024 genelinde 11 milyar TL net zarar kaydetmiş.

Skandalın, Vestel'in CEO'sunun performansının sorgulanmasına engel olacağı ortada.

Markanın 2025 verilerini merakla bekliyoruz.

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ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BOZULDU

Ekrem İmamoğlu'nun 2022 yılında aldığı ve şu an istinafta olan mahkûmiyetini, Saraçhane'de İBB Başkanı'na sarılarak kutlayan Meral Akşener, 180 derece döndü.

Akşener geçtiğimiz gün, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ı MASAK'a şikâyet edip hesaplarının incelenmesini istedi.

Gardını iktidara karşı alan İmamoğlu dönüp çevresine bakmalı.